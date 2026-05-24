Primer eliminado de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality?

Los participantes de MasterChef 24/7 enfrentan su primera noche de tensión rumbo a la salida del primer eliminado de la temporada. (Foto: ChatGPT/Masterchef)

Entre ollas hirviendo, cuchillos afilados y la presión encendida al máximo dentro de la cocina de MasterChef 24/7, los participantes enfrentan su primera noche de eliminación, donde uno de ellos debe apagar los fogones y despedirse de la competencia apenas una semana después del estreno del reality.

El primer concursante que quedó en riesgo de eliminación fue Bruno Bautista ‘Lancer’, quien recibió un mandil negro después de subirse a bailar sobre una de las estaciones de trabajo de la cocina, acción que los chefs calificaron como una falta de disciplina dentro de la competencia.

A él se sumaron otros participantes durante el llamado jueves de mandiles negros, cuando los chefs seleccionaron los peores platillos de la semana y nominaron a quienes deben cocinar por su permanencia este domingo.

Con la tensión creciendo dentro de la nueva temporada de MasterChef 24/7, cualquier error puede convertirse en el ingrediente que los deje fuera de la competencia.

Por primera vez 'MasterChef' se presenta en un formato 24/7. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿A qué hora ver HOY al eliminado de ‘MasterChef 24/7’?

La gala de eliminación de MasterChef 24/7 se transmite este domingo a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

Además, el reality culinario mantiene transmisiones diarias de lunes a viernes a las 8:00 p.m., donde se muestran los retos en la cocina, la convivencia entre los concursantes y las decisiones de los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

¿Dónde ver la eliminación de ‘MasterChef 24/7’ EN VIVO?

MasterChef 24/7 apostó por una transmisión multiplataforma, por lo que el programa puede verse en las siguientes opciones:

Azteca UNO (televisión abierta)

Disney+ (única plataforma con transmisión 24/7)

App y página web oficial de TV Azteca

En caso de no contar con acceso a las emisiones en vivo, también es posible consultar clips, resúmenes y actualizaciones en redes sociales oficiales o seguir la cobertura minuto a minuto en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son los participantes en riesgo de eliminación en ‘MasterChef 24/7’?

La eliminación marcará el primer gran momento de tensión en la temporada, ya que los concursantes comienzan a dividirse entre alianzas, estrategias y rivalidades. Estos cocineros están en riesgo de irse:

‘Lancer’

Carmen Fuentes

Javier ‘Chuleta’

Michelle Malacara

Luis Ramos

Jazmín Bernal

‘Antrax’

Camila ‘La Cams’

Claudia Ruiz

Pablo Villagrán

Arturo López Santillán

¿Quiénes subieron al balcón en la primera semana de ‘MasterChef 24/7’?

Los participantes que consiguen subir al balcón durante la Batalla por Equipos obtienen inmunidad y aseguran su permanencia una semana más en la competencia.

En la primera semana, el equipo liderado por Lourdes Cruz ‘Lula’ consiguió la victoria, por lo que Ixdit Vega, Diego D’ León y Ricardo también lograron salvarse del reto de eliminación.

La lucha por subir al balcón se volvió todavía más intensa con el reto de pasteles, donde Daniela Parra tomó ventaja sobre sus compañeros gracias a los votos del público.

La participante recibió cinco minutos extra para preparar un pastel de naranja con chocolate junto a Flor, su compañera en el reto luego de obtener el 40 por ciento de las votaciones. Además, Daniela utilizó una de las tarjetas ganadas previamente para pedir el apoyo de la chef Zahie Téllez, quien cocinó con ellas durante diez minutos. Ambas se salvaron del reto de eliminación del domingo.

Lancer es el primer participante de 'MasterChef 24/7' con un mandil negro en la temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7′?

Por primera vez el público tiene decisión en lo que ocurre dentro del reality show gracias a la votación de MasterChef 24/7, donde la audiencia apoya a su favorito para darle una ventaja en los retos o beneficios. Los pasos para votar son:

Entrar a la página web oficial de MasterChef. Busca a tu cocinero favorito. Envía tu voto.

Sin embargo, la decisión final de quién se va del programa recae en los jueces.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera son los jueces de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Lista completa de participantes de ‘MasterChef 24/7’

En el grupo de cocineros de la nueva temporada de MasterChef 24/7 hay perfiles muy variados, desde creadores de contenido e influencers hasta emprendedores, amas de casa y exintegrantes de realities:

María ‘Molly’ (manicurista)

Javier ‘Chuleta’ (parrillero)

Nahieli ‘Nash’ (emprendedora)

Michelle Malacara (modelo)

Flor Ramírez (ama de casa)

Luis Ramos (cocinero)

Carmen Fuentes (creadora de contenido)

Daniela Parra (empresaria y creadora de contenido)

Jazmín Bernal (creadora de contenido)

Camila ‘La Cams’ (sobrecargo y creadora de contenido)

Ángel ‘Anthrax’ (streamer)

Emmanuel Chiang (coach fitness)

Guillermo Palomino ‘Ramaha’ (artesano)

Ixdit Vega (empresaria)

Lourdes Cruz ‘Lula’ (ama de casa)

Claudia Ruiz (comerciante)

Bruno Bautista ‘Lancer’ (exparticipante de reality)

Diego D’ León (cantante)

Arturo López Santillán

Julio Vázquez (creador de contenido ganador del reto de Tik Tok con MasterChef)

Pablo Villagrán (creador de contenido)

Pablo Villagrán fue el último concursante en integrarse al programa luego de ganar un reto extra tras pasar toda una noche cocinando en MasterChef 24/7.