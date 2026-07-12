Para endulzarles la vida otra vez: Sheinbaum anuncia regreso del azúcar mexicana a EU

El azúcar de México volverá a endulzar el café de los estadounidenses. (Foto: Shutterstock).

El azúcar mexicana en Estados Unidos volverá a ganar terreno en el mercado estadounidense durante el ciclo 2026-2027, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incrementó de manera significativa su estimación de importaciones provenientes de México.

El anuncio fue destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien atribuyó el resultado al diálogo bilateral iniciado con Washington desde finales de 2025.

El ajuste representa un cambio relevante para la industria azucarera nacional, ya que Estados Unidos estima que requerirá importar hasta 1.152 millones de toneladas de azúcar mexicana, una cifra 512 por ciento superior a la proyectada para el ciclo 2025-2026, de acuerdo con el informe World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) publicado por el USDA el 10 de julio.

La decisión ocurre tras meses de negociaciones entre ambos gobiernos y abre la puerta a una recuperación de las exportaciones mexicanas hacia uno de sus principales mercados.

Según el Gobierno de México, ello podría traducirse en un incremento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en los ingresos que la industria pagará a cerca de 170 mil productores de caña de azúcar.

El Ejecutivo federal sostuvo que este resultado refleja que la cooperación bilateral permitió atender las necesidades del mercado estadounidense sin modificar los mecanismos comerciales vigentes entre ambos países.

Azúcar mexicana recupera acceso al mercado de Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el aumento en la cuota estimada de importación responde al diálogo iniciado en noviembre de 2025, cuando la entonces visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, permitió abrir una mesa de trabajo con el Gobierno de México.

De acuerdo con la dependencia, el USDA proyecta importar hasta 1 millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante la temporada 2026-2027, lo que representa un incremento de 512 por ciento respecto a la estimación oficial correspondiente al ciclo anterior.

La información está contenida en el informe World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el 10 de julio.

¿Qué impacto tendrá para los productores de caña de azúcar?

El Gobierno de México estima que el incremento en las exportaciones permitirá generar un aumento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional a aproximadamente 170 mil productores cañeros.

Para el sector, Estados Unidos representa el principal mercado de exportación debido a la integración comercial entre ambos países y a la complementariedad entre la producción mexicana y la demanda estadounidense.

La expectativa oficial es que la mayor demanda contribuya a fortalecer los ingresos del campo mexicano durante la próxima zafra.

Sheinbaum atribuye el resultado al diálogo bilateral con EU

La administración federal señaló que las conversaciones con las autoridades estadounidenses comenzaron en noviembre del año pasado y permitieron construir acuerdos para atender las necesidades del mercado norteamericano.

En ese sentido, el Gobierno de México afirmó que el incremento en las importaciones demuestra que el diálogo bilateral puede generar beneficios tanto para los productores agrícolas mexicanos como para los consumidores estadounidenses.