Congreso pedirá informe sobre piloto que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada y fue deportado a EU: Monreal

Ricardo Monreal pidió esclarecer la actuación del piloto que trasladó a 'El Mayo' Zambada a Estados Unidos.

A través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el Congreso de la Unión solicitará al Gabinete de Seguridad un informe precisó sobre el piloto de la aeronave que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada y que luego fue deportado a Estados Unidos”, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El líder de la mayoría morenista consideró que este caso “es un eslabón perdido para conocer la verdad” y afirmó que “el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) debió haber indagado sobre esta situación y no lo hicieron”.

En conferencia en el Palacio Legislativo, el diputado confesó que “vi y escuché con extrañeza lo que informó la FGR de que el piloto de la aeronave lo deportaron de EU, que a las semanas lo detuvieron en México por portación de armas y que luego lo enviaron a EU extraditado”.

“Yo creo que el Ministerio Público debió haber indagado sobre esta situación y no lo hicieron, intuyo que no lo hicieron y creo que eso es un eslabón para conocer la verdad; pero confió en que la Fiscalía profundice en este tema, porque hay necesidad de que aclaren bien estos hechos”, remarcó.

Por ello, informó que “tengo una buena relación con el Gabinete de Seguridad, se ha instalado la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ya está funcionando y éstos son hechos que tenemos que comentar, solicitar información y aclarar”.

¿Qué dijo la FGR sobre el piloto que trasladó a El Mayo a EU?

El pasado 6 de julio, la FGR informó que identificó al piloto que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. Se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, señalado como piloto de confianza de Los Chapitos y presunto responsable de operar la aeronave utilizada en el traslado del capo sinaloense.

De acuerdo con la dependencia, tras participar en esos hechos regresó a México, donde continuó presuntamente involucrado en actividades delictivas antes de ser detenido por portación de armas.

La FGR precisó que, una vez detenido, Mauro Núñez fue entregado a las autoridades estadounidenses el 12 de agosto de 2025 con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Posteriormente, en abril de 2026, el propio piloto se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos de diversos cargos relacionados con narcotráfico y admitió que trabajó como piloto personal y operador de la flota aérea de Los Chapitos.

Las autoridades mexicanas sostienen que estos nuevos datos fortalecen la investigación sobre el presunto secuestro y traslado ilegal de ‘El Mayo’ Zambada, mientras continúan exigiendo al FBI información completa sobre el operativo.

Según la FGR, aún existen inconsistencias y omisiones en la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, por lo que mantiene abiertas las indagatorias para determinar si durante la operación se cometieron delitos que vulneraron la soberanía nacional.

Avión utilizado para trasladar a ‘El Mayo’ Zambada llega a museo en EU

La aeronave en la que ‘El Mayo’ fue trasladado de México a El Paso, Texas, en julio de 2024 fue incorporada a la exhibición permanente del Museo del Aire War Eagles, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México.

El avión fue donado por el FBI como parte de una muestra sobre operaciones relevantes contra el crimen organizado, una decisión que reavivó el debate sobre el papel que desempeñó Estados Unidos en la captura del fundador del Cártel de Sinaloa.

La exhibición generó críticas en México debido a que, durante casi dos años, las autoridades estadounidenses sostuvieron que el operativo no había utilizado recursos del gobierno de ese país. Incluso, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.

El gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos no ha entregado toda la información sobre el vuelo, el piloto y la operación, mientras que la exhibición del avión fue vista como un gesto poco sensible frente a una investigación que sigue abierta y que involucra posibles violaciones a la soberanía nacional.

Con información de EFE.