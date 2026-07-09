IMSS da de baja a 55 mil trabajadores tras detectar simulación laboral: ‘Esos puestos nunca existieron’

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio de baja un registro patronal que concentraba alrededor de 55 mil supuestos trabajadores, al detectar que se trataba de una empresa ficticia utilizada para simular relaciones laborales, informó en entrevista Eduardo Alcaraz Prous.

El titular de la Unidad de Incorporación al Instituto explicó que la eliminación de dicho registro patronal fue lo que explicó la caída del empleo en mayo.

“No se perdieron 55 mil empleos porque se trataba de un fraude; esos puestos de trabajo nunca existieron. Tampoco desapareció una empresa, ya que en realidad no existía”.

“Pero, en términos administrativos, la cancelación de ese registro patronal fue la que explicó la baja del empleo reportada en mayo”, subrayó.

Señaló que este tipo de casos forman parte de las revisiones permanentes que realiza el IMSS sobre los registros patronales y la Modalidad 40, mediante procedimientos ordinarios establecidos en la Ley del Seguro Social.

Precisó que cuando el Instituto detecta una inscripción improcedente elimina las semanas de cotización generadas por esa simulación, conforme a los artículos 218 al 221 de la Ley del Seguro Social y al artículo 61 del Reglamento de Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

En esta legislación se señalan los procedimientos y los casos en los cuales el Instituto, cuando detecta una inscripción improcedente, puede eliminar las semanas cotizadas que se derivaron de esa inscripción improcedente.

“El ajuste de semanas no es algo que sea arbitrario del IMSS; ocurre cuando se verifican estos supuestos que no dan cabida a una relación laboral por la cual una persona se registró en el Instituto”, abundó.

Al desaparecer esas semanas, el trabajador puede dejar de cumplir los requisitos para obtener una pensión, como las 500 semanas exigidas por la Ley de 1973 o las requeridas en el régimen de 1997.

“Ha habido casos en los cuales la pensión se puede suspender para que el propio trabajador pueda acercarse y aclarar la situación, o bien se ha ajustado el monto de la pensión”, comentó.

Alcaraz Prous explicó que el IMSS identifica posibles simulaciones mediante modelos de riesgo, inspecciones y visitas domiciliarias para verificar que existan realmente las empresas, los centros de trabajo y la relación laboral reportada.

Una persona que tiene derecho a pensionarse por la Ley de 1973, pero que dejó de cotizar varios lustros o décadas, para que pueda iniciar el trámite de pensión es necesario recuperar la conservación de derechos, lo que implica haber cotizado al IMSS durante al menos 52 semanas previas a la solicitud. Muchas de estas personas ya cuentan con las 500 semanas requeridas, pero necesitan reactivar su conservación de derechos.

Para hacerlo, por desinformación recurren a supuestos asesores fiscales (o coyotes) que les ofrecen, por una módica cantidad, inscribirlos en una empresa o en una cooperativa, pero puede tratarse de un esquema de defraudación o de simulación laboral, que puede llevarlos a perder su dinero y las semanas que cotizaron, advirtió el funcionario.

IMSS pide no recurrir a intermediarios para una relación laboral

“El trámite puede realizarse directamente ante el IMSS, sin necesidad de recurrir a gestores o simular una relación laboral. Desde hace cuatro años existe el esquema de Persona Trabajadora Independiente (Modalidad 10), mediante el cual cualquier persona puede incorporarse voluntariamente al Instituto y reactivar sus semanas de cotización con una aportación cercana a 2 mil pesos mensuales”, enfatizó Eduardo.

También se tiene la opción de registro en la llamada Modalidad 40.

“La inscripción a este mecanismo puede realizarse completamente en línea y permite acumular las semanas necesarias para obtener una pensión o, en su caso, recuperar la conservación de derechos para iniciar el trámite pensionario”, reiteró.

Destacó que este mecanismo, que puede realizarse completamente en línea, evita que los trabajadores caigan en fraudes o esquemas de simulación laboral y les permite acumular las semanas necesarias para obtener una pensión o, en su caso, recuperar la conservación de derechos para iniciar el trámite pensionario.

Indicó que durante 2025 el Instituto supervisó alrededor de 6 mil expedientes relacionados con la Modalidad 40 para verificar que cumplieran los requisitos legales, aunque aclaró que ello no significa que todos hayan derivado en cancelaciones.