Monreal critica propuesta de Lenia Batres de gravar herencias ‘en estos momentos difíciles para México’

Lenia Batres dijo que su propuesta de gravar las herencias y legados busca una mejor distribución de la riqueza en México.

Ricardo Monreal criticó la propuesta de Lenia Batres de gravar las herencias y legados en México y remarcó que no hay iniciativas en el Congreso de la Unión al respecto.

“De manera personal, lo dije en una entrevista, que no estaba de acuerdo con este tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”, dijo en conferencia en la Cámara de Diputados este jueves 9 de julio.

El coordinador de los diputados de Morena dijo que solo la Presidencia de la República, senadores, diputados o congresos locales pueden debatir sobre la medida. “Hasta ahora no tenemos ninguna iniciativa”.

Monreal se unió así al rechazo a la propuesta que Lenia Batres hizo sobre las herencias y legados. En la ‘mañanera’ de este jueves 9 de julio, Claudia Sheinbaum subrayó que “no es un planteamiento que haríamos”.

“No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los páises del mundo, no es algo extraño”, añadió. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 24 países aplican impuestos a las herencias, entre los que están EU, Corea del Sur y Reino Unido.

Asociación de Jueces de México se ‘lanza’ contra Lenia Batres

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación pidió preservar los recursos acumulados en las Afores heredadas de trabajadores fallecidos y evitar interpretaciones que permitan gravarlos con el Impuesto sobre la Renta (ISR).

“Pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos”, señaló en un comunicado.

El grupo de jueces también atacó el argumento de la ‘ministra del pueblo’ de que un impuesto a las herencias y legados ayudaría a reducir las desigualdades en México.

“Rechazamos que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos. La función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una ‘redistribución de la riqueza’ a través de la vía impositiva”, puntualizó.