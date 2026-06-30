Riqueza mundial se disparó en 2025, pero no para todos: ¿Qué países se están ‘repartiendo el pastel’?

El informe Global Wealth Report 2026 de UBS revela que la riqueza personal mundial alcanzó su mayor crecimiento en ocho años.

La riqueza personal mundial aumentó un 10.8 por ciento en 2025, el mayor incremento registrado desde 2017, impulsada por la evolución de los mercados financieros y el aumento del valor de los activos, según el Global Wealth Report 2026 publicado este martes por el banco suizo UBS.

En este contexto, España se mantiene entre los países con mayores niveles de riqueza de Europa, al situarse en el puesto 20 a nivel mundial por riqueza media por adulto, con 306.412 dólares, y en la posición 17 por riqueza mediana, con 111.575 dólares, un indicador este último que refleja una distribución patrimonial más equilibrada entre la población.

A ese respecto, el director general de UBS Wealth Management en España, Pablo Carrasco, destacó que el país sobresale por la amplitud y el equilibrio en la distribución de su patrimonio.

Citado en un comunicado, agregó que el menor peso de los activos financieros respecto a otras economías avanzadas muestra que hay un amplio margen para seguir desarrollando la gestión patrimonial en España a medida que continúa creciendo la riqueza de los hogares.

Cuando un país está mejor posicionado en cuanto a riqueza mediana significa que la riqueza está menos concentrada en unas pocas grandes fortunas, como puede ocurrir en casos como el de Estados Unidos, donde los ultrarricos disparan el promedio.

¿Qué países concentran la mayor riqueza mundial?

Estados Unidos ocupa el segundo puesto mundial en riqueza media por adulto, con casi 700 mil dólares, pero desciende hasta la posición 28 en riqueza mediana, lo que indica que el patrimonio del estadounidense situado en el centro de la distribución es muy inferior al que sugiere la media.

A escala mundial y bajo esa misma lógica, Suiza ocupa el primer puesto en riqueza media por adulto, con 910.382 dólares, pero Luxemburgo está a la cabeza por riqueza mediana, que en su caso es de 394.000.

Por otra parte, el estudio señala que el número de millonarios en dólares aumentó un 1.5 por ciento en 2025, lo que representó cerca de un millón de nuevos millonarios, más de 2 mil 600 al día.

Casi la mitad de ellos se concentró en Estados Unidos, con más de 440 mil nuevos millonarios.

Este país y China continental reúnen más de la mitad de toda la riqueza personal del mundo, sostiene el estudio de UBS.

Las regiones donde más creció la riqueza en 2025

Por regiones, Europa, Oriente Medio y África registraron el mayor crecimiento de la riqueza, con un aumento del 17.5 por ciento, seguidas por América, con un 8.5 por ciento, y Asia-Pacífico, con un 5.9 por ciento.

El establecimiento financiero explicó que la depreciación del dólar incrementó el valor en dólares de los patrimonios denominados en otras divisas.

Los copresidentes de UBS Global Wealth Management, Iqbal Khan y Robert Karofsky, subrayaron que el crecimiento de la riqueza mundial se produce en un entorno cada vez más condicionado por la evolución económica y tecnológica.

Desde 2020, Corea del Sur ha liderado el crecimiento de la riqueza media real por adulto entre los mercados analizados, con un incremento superior al 50 por ciento, seguida por Croacia, Noruega, Letonia, Taiwán y Bulgaria.