Población de millonarios en México crece en 2025: Fortuna de los ricos sube 5.4%

La población de millonarios en México creció 1.8 por ciento en 2025 y su riqueza aumentó 5.4 por ciento ante robustas ganancias corporativas y estabilidad macroeconómica, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 del Instituto de Investigación de Capgemini.

“La incertidumbre comercial siguió limitando la expansión a pesar de una modesta recuperación de las inversiones. México destacó al tener un crecimiento de 5.4 por ciento en riqueza de HNWI y de 1.8 por ciento en población de HNWI”, señala el informe que arroja la existencia de 600 mil individuos en América Latina con más de 1 millón de dólares invertibles y una fortuna conjunta que alcanzó 9.6 billones de dólares tras un crecimiento de 5.1 por ciento.

Las ganancias en las bolsas de valores, principalmente en acciones relacionadas a la Inteligencia Artificial, hicieron del 2025 el año con el mayor crecimiento de la riqueza global desde 2018 para alcanzar la cifra récord de 98.3 billones de dólares y la población de Individuos de Alto Patrimonio Neto (HNWI) ascendió a 25.3 millones de personas, cifras 8.7 y 7.9 por ciento más que el año anterior.

“El sólido comportamiento de los mercados de valores y la moderación de la inflación impulsaron la creación de riqueza de los HNWI en 2025, lo que hizo que la población mundial de millonarios creciera en casi 2 millones, hasta alcanzar los 25.3 millones de personas”, señala el informe titulado “Desbloquear la personalización mediante inteligencia aumentada”.

Los mercados de renta variable, impulsados por los repuntes relacionados con la IA, fueron el principal motor de creación de riqueza entre los HNWI, aquellos con activos invertibles de más de un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, consumibles y bienes de consumo duraderos.

En cinco de las seis grandes regiones hubo crecimiento en Asia-Pacífico en donde el crecimiento de la riqueza fue de 10.5 por ciento y de 9.4 por ciento en su población de millonarios. En Norteamérica, Estados Unidos sumó 736 mil nuevos millonarios, más que cualquier otro país en el mundo con un crecimiento de 9.2 por ciento en su población de HNWI hasta alcanzar 8.7 millones. En Canadá el crecimiento fue de 6.7 por ciento a 30 mil nuevos millonarios.

Europa revirtió la contracción del año anterior y en 2025 aumentó en 6.5 por ciento su población de HNWI, mientras que Africa y América Latina expandieron su población en 4.1 y 0.3 por ciento, respectivamente. Brasil incrementó su riqueza en 6 por ciento aunque su población de ricos disminuyó 0.2 por ciento.

Medio Oriente fue la región que mostró un retroceso, de 1.4 por ciento en la población de millonarios ante la caída de los precios del petróleo y los conflictos regionales.

Los Individuos con Ultra Elevado Patrimonio Neto (UHNWI), aquellos con más de 30 millones de dólares, fueron quienes capturaron la mayor parte de las ganancias, en 2025 este grupo de multimillonarios fue de 250 mil personas, 9.4 por ciento más que el año anterior y juntos, representando el 1 por ciento de la población de millonarios, ostentaron el 35 por ciento de la riqueza global.