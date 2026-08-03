México es el país más caro de América Latina para construir: Impacta mano de obra e inflación de materiales

Los precios de la construcción en ciudades de México superan el promedio de Latinoamérica.

México es el país más caro de América Latina para la construcción, principalmente en ciudades como Monterrey donde el precio de edificación es de 2 mil 275 dólares por metro cuadrado (m²), seguida por la Ciudad de México con 2 mil 198 dólares, de acuerdo con la 17 edición del Informe Global Construction Market Intelligence elaborado por Turner & Townsend, consultora especializada en la construcción.

No solo eso, en lo que va del año, los precios de construcción en dichas ciudades aumentaron 4.6 por ciento, en tanto que el costo laboral por hora en el sector de la construcción supera los 13 dólares, los más altos de la región.

Mientras tanto, el costo del levantamiento de nuevos proyectos industriales en Río de Janeiro, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago y Bogotá asciende a mil 844, mil 839, mil 769, mil 760, mil 753 y mil 274 dólares por metro cuadrado, respectivamente.

“El mercado global de la construcción a dos velocidades está cambiando la manera en que se toman las decisiones sobre dónde invertir capital en México; los tomadores de decisiones deben considerar factores políticos y regulatorios, la disponibilidad de talento especializado y la capacidad de las cadenas de suministro”, señaló Sergio Panero, Regional Real Estate Lead para América Latina de Turner & Townsend.

Según las proyecciones de la consultora el panorama de inflación en la construcción para el 2027 en América Latina se prevé que represente un aumento de 3.4 por ciento.

En comparación en África el índice de precios alcanzará un 7 por ciento, seguida por el Medio Oriente con un 5.1 por ciento, mientras que en Australia-Nueva Zelanda y Europa será de un 4.9 y 2.8 por ciento en cada caso.

“Cada vez hay menos metros cuadrados nuevos entrando al mercado, y los que existen y cumplen con los requisitos técnicos actuales se están peleando entre menos jugadores”, aseguró Vianey Macías, Head de Market Research de Spot2.mx.

Agregó que la oferta limitada comienza a reflejarse en un repunte de precios de renta promedio, ya que en el segundo trimestre del año, la renta promedio nacional del sector industrial se elevó 8.9 por ciento respecto al periodo enero-marzo para ubicarse en 8.60 dólares por metro cuadrado ante una escasez de inventario “Clase A” y disponibilidad eléctrica.

Sin embargo, la brecha de precios es notable. El Valle de México se caracteriza por ser la última milla industrial en el país al servir como nodo logístico principal para el e-commerce, Monterrey por ser brazo ejecutor de manufactura avanzada, El Bajío por concentrar la industria automotriz y aeroespacial, mientras que en Guadalajara predomina la de semiconductores, electrónica y manufactura ligera.

Así, una nave industrial con subestación propia, factibilidad eléctrica documentada y fibra redundante puede rentarse muy por encima de una bodega tradicional a unas cuadras de distancia, señaló Macías.

(El Financiero)

Inquilinos de construcciones prefieren continuidad y certeza

Según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la decisión de los inquilinos ya no es sólo en dónde producir más barato, sino dónde operar con continuidad, certidumbre e infraestructura confiable.

“A esa ecuación se suma una capa adicional de cautela en torno a la decisión de revisión continua del T-MEC: la incertidumbre sobre las condiciones del acuerdo comercial llevó a una parte del capital extranjero a diferir compromisos en naves industriales, sobre todo en los mercados del norte del país más expuestos a un eventual endurecimiento de las reglas de origen”, advirtió Macías.

Agregó, que ese freno convive con una renta industrial nacional al alza, pues el capital que se retira de las plazas fronterizas compite por el inventario de otras zonas del país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), Jorge Ávalos Carpinteyro, destacó que existen inversiones que no pueden esperar más tiempo.

“Creo que este 2026 los inquilinos, particularmente los existing tenants que ya estaban en México operaban bajo la modalidad de I cannot wait any longer (…) eventualmente con el nuevo presidente estadounidense se van a definir cuáles van a ser esas nuevas negociaciones”, dijo en el marco de Conecta Fibra, celebrado en la Bolsa Mexicana de Valores.

En ese mismo foro, Carlos Manzano, director operativo de Fibra Next, especializada en el sector inmobiliario industrial y logístico de alta gama, señaló que aunque algunos inquilinos esperan tener un poco más de claridad, en el centro y norte del país se percibe la llegada de pocos jugadores nuevos, concluye el reporte sectorial.