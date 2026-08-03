Mantiene Sheinbaum aprobación consistente en julio: Encuesta EF

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, contó cómo fue la invitación de Trump para que asistiera a la final del Mundial.

La aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum registró 67 por ciento en el mes de julio, mientras que la desaprobación fue de 33 por ciento, según revela la encuesta nacional mensual de El Financiero.

De acuerdo con el estudio, 55 por ciento de las personas calificó positivamente la participación de la mandataria en la final del Mundial de futbol, en la que Sheinbaum acompañó a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá en el último partido y en la ceremonia de premiación, celebrados en el país vecino del norte.

(Gráfico: El Financiero

La encuesta revela que la opinión sobre el desempeño de gobierno en materia económica subió ligeramente, de 46 a 48 por ciento entre junio y julio, mientras que las opiniones relativas al desempeño en seguridad y corrupción no registraron cambios, quedando en 21 y 20 por ciento de opinión positiva, y 61 y 62 por ciento de opinión negativa, respectivamente.

En cuanto a desempeño frente al crimen organizado, la opinión negativa se mantuvo mayoritaria, aunque ésta bajó de 76 a 69 por ciento en el último mes.

(Gráfico: El Financiero)

Por otra parte, las opiniones favorables respecto a los apoyos sociales registraron 63 por ciento, dos puntos menos que en junio y ocho puntos menos que en mayo pasado, siendo esta cifra la más baja en lo que va del año en lo que ha sido el rubro mejor evaluado de la gestión de Sheinbaum hasta ahora.

La encuesta indica que las percepciones respecto a la relación entre la presidenta y el mandatario estadounidense, Donald Trump, tuvo una ligera mejoría en el mes, al pasar de 33 a 35 por ciento, mientras que la opinión negativa, es decir, quienes creen que la relación entre ambos líderes es mala o muy mala, bajó de 49 a 40 por ciento. En balance hubo mejora.

Aprobación Claudia Sheinbaum julio (Gráfico: El Financiero

En el marco de las revisiones que se están haciendo al tratado comercial, el T-MEC, las opiniones positivas quedaron en 51 por ciento en julio, misma cifra del mes anterior, mientras que las opiniones negativas siguen subiendo ligeramente, al pasar de 37 a 40 por ciento entre junio y julio, para sumar seis puntos al alza desde abril pasado, cuando se registró 34 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

La encuesta arroja que 52 por ciento de las personas entrevistadas considera a la inseguridad como el principal problema del país actualmente, 10 puntos porcentuales menos que en junio, mientras que 19 por ciento señala la corrupción como principal problema, seis puntos más que el mes anterior.

Aprobación Claudia Sheinbaum 2026 (Gráfico: El Financiero)

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 13 al 17 y del 22 al 25 julio de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento. * Pregunta aplicada del 22 al 25 de julio de 2026 (n=400).