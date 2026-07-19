Sheinbaum asiste a la final del Mundial EN VIVO | Minuto a minuto del encuentro con Trump y Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

El verano en el que la presidenta se volvió fifas. Claudia Sheinbaum asiste este domingo 19 de julio a la final del Mundial 2026 en Nueva York, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los tres anfitriones.

La mandataria ya había adelantado su decisión el viernes por la noche, al confirmar que aceptó la invitación de Trump para estar presente en el partido España vs. Argentina. Finalmente, este sábado hizo oficial su viaje a Estados Unidos, al afirmar que los líderes de los tres países sede del Mundial 2026 deben estar presentes en el encuentro.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó en un mensaje en video compartido en su cuenta de X.

Cabe recordar que, para el partido de inauguración del Mundial en México, la presidenta optó por no asistir y prefirió entregar su boleto a la joven indígena Yolett Cervantes, ganadora del concurso de dominadas al que convocó la mandataria en abril pasado.

“¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el futbol?“, dijo Sheinbaum en aquella ocasión.

Sigue aquí la cobertura EN VIVO de la final del Mundial 2026, con los detalles de la llegada de la presidenta al MetLife Stadium y los momentos más relevantes del encuentro entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum viaja a EU previo a nueva ronda de negociaciones del T-MEC

El viaje de Sheinbaum a la final de la Copa del Mundo ocurre a solo unos días de que los tres países inicien una nueva ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista entre el martes y el jueves de la próxima semana en la Ciudad de México.

La reunión entre Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney será el primer encuentro presencial desde el 5 de diciembre de 2025, cuando los tres mandatarios estuvieron presentes durante el sorteo de grupos del Mundial 2026.

La nueva etapa de conversaciones del T-MEC llega después de la revisión sexenal del acuerdo, que mantendrá vigente el tratado hasta 2036, aunque con evaluaciones anuales. El pasado 1 de julio, Estados Unidos decidió no extender el tratado en sus términos actuales por otros 16 años, lo que abrió una nueva fase de diálogo entre los socios comerciales.

Con información de EFE.