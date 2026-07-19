España vs. Argentina EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la final del Mundial 2026?

¡Llegó el día de la verdad! La Roja y la ALbiceleste se miden en la gran final del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos:shutterstock, xinhua-news).

¡Solo uno quedará inmortalizado con la gloria y el otro olvidado por la historia! España y Argentina chocan en la gran final del Mundial 2026, con altas expectativas sobre lo que puedan hacer sus estrellas, Lionel Messi y Lamine Yamal.

Tras más de 100 partidos en la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones y en tres países diferentes como anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, llega la culminación con los últimos 90 —o más— minutos de emociones.

Hora y canal de España vs. Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Roja y la Albiceleste se ven las caras en la disputa por el título este domingo, 19 de julio, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el MetLife Stadium —Estadio Nueva York Nueva Jersey para efectos del Mundial 2026—, la casa de Giants y Jets en la NFL.

El partido se podrá ver en vivo para México en prácticamente cualquier pantalla, pues estará disponible en las dos televisoras con derechos de este torneo mediante sus distintas plataformas:

Partido : España vs. Argentina

: España vs. Argentina Instancia : Final del Mundial 2026

: Final del Mundial 2026 Fecha : Domingo 19 de julio de 2026

: Domingo 19 de julio de 2026 Sede : Estadio Nueva York Nueva Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

: Estadio Nueva York Nueva Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Hora : 13:00 hrs. (CDMX)

: 13:00 hrs. (CDMX) Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, Nu9ve, TUDN, ViX, Azteca Deportes Network, app y sitio web de Azteca Deportes.

También podrás seguir las acciones en vivo y no perderte de ningún detalle gracias a la cobertura minuto a minuto que te ofrecemos en El Financiero Deportes.

Una foto de Messi bañando a Yamal de bebé en diciembre de 2007 encendió las redes previo a la final del Mundial [Fotografía. AP].

¿Cómo llega España a la final del Mundial 2026?

Espana se planta en la segunda final de su historia; la primera fue cuando se coronó ante Países Bajos en el Mundial de Sudáfrica hace 16 años.

La Roja se ha distinguido por ser un equipo muy bien parado en defensiva, pues solo le han encajado un gol, cortesía del delantero Charles De Ketelaere en los cuartos de final en el encuentro de los ibéricos ante Bélgica.

Si bien no han sido un equipo tan avasallador en la ofensiva —específicamente tras la fase de grupos—, le son fieles a la filosofía del buen trato del balón, manteniendo siempre el 55% —o mucho más— de la posesión del balón.

Aunque su referente mediático es Yamal, en términos números su hombre gol ha sido el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, quien ha encajado 5 dianas en el presente torneo, empatando —y a un gol de superar— a nombres como David Villa (Sudáfrica 2010) y Emilio Butragueño (México 1986) como los máximos romperredes españoles en una sola edición del torneo.

Un héroe emergente desde la banda ha sido nadie menos que Mikel Merino, quien emuló hace en el Arsenal al sumarse como un delantero más y vino desde la banca para anotar los goles clave para los pases en octavos (Portugal) y cuartos de final (Bélgica).

En su última exhibición, España logró contener a la poderosa ofensiva del que, antes de ese juego, era el equipo favorito para llevarse el Mundial: Francia, a quien dominaron en el desarrollo del partido. Oyarzabal y el lateral Pedro Porro —quien le arrebató la titularidad a Marcos Llorente— hicieron los goles para la victoria 2-0 en Dallas.

Un poco lúcido Lamine Yamal es la figura de una muy bien aceitada España (Fotografía. Xinhua).

Así se planta Argentina en la búsqueda del bicampeonato del Mundial 2026

Argentina, que pintaba como el equipo con menos posibilidades en los pronósticos antes de semifinales, tiene clara su misión: ser el primer bicampeón de la Copa del Mundo 64 años después de que Brasil lo logró con el ‘Rey’ Pelé en la cancha.

El equipo de Scaloni ha sabido sufrir y ser combativo en situaciones adversas, específicamente después de la fase de grupos: pasaron ante Cabo Verde y Suiza en tiempos extras y le dieron la vuelta a Egipto en menos de 15 minutos yendo dos goles abajo.

Si ante los ‘faraones’ la proeza no era suficiente, contra Inglaterra repitieron la muy alta dosis de drama: perdían 1-0 ante Inglaterra cuando Enzo Fernández empató al 85′ y Lautaro Martínez la empujó de cabeza en la compensación (90+2′).

Lionel Messi no solo es la figura mediática, sino que también m el marcador: lleva 8 goles en 7 partidos, empatado con el francés Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleo del Mundial 2026.

Tras ganarle a Inglaterra, sin embargo, lo que generó más conversación fue una polémica manta que sostuvieron Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi durante los festejos en el Estadio de Atlanta, la cual tenía escrita la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en memoranza del pleito bélico que tuvieron sudamericano y europeos en 1982.

“Y siempre serán argentinas”, dijo Leandro Paredes tras ser cuestionado a pie de cancha al respecto. Se desconoce si FIFA impondrá alguna sanción por lo ocurrido, pero mientras tanto, el equipo prepara un juego en donde pintan como la víctima en los pronósticos.