Final del Mundial 2026 en cines: Fecha, horario, salas, boletos y detalles del España vs. Argentina

España y Argentina disputan la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Si no conseguiste boletos para la final del Mundial 2026, todavía hay una opción para ver el España vs. Argentina en pantalla grande. Algunos complejos de cine en México transmitirán en vivo el partido que definirá al campeón del mundo.

Después de más de un centenar de partidos, el torneo llega a su desenlace con España y Argentina como los dos protagonistas del encuentro que se realiza el domingo 19 de julio en Estados Unidos. La Roja obtuvo su pase tras vencer a Francia en semifinales, mientras que la Albiceleste hizo lo propio después de eliminar a Inglaterra.

Dado que la cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya comenzó, los boletos para las funciones de cine ya están disponibles. Además, los complejos que transmitirán el partido tendrán más de una sala para recibir a los aficionados que quieran disfrutar la final con palomitas y refrescos.

1-2. Argentina remonta, frustra a Inglaterra y se cita con España en la final (Estados Unidos).EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se juega el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con España y Argentina como protagonistas del último partido del torneo.

Fecha : Domingo 19 de julio de 2026.

: Domingo 19 de julio de 2026. Hora : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

España llega a la final después de vencer 2-0 a Francia en las semifinales. La Roja terminó en el primer lugar de su grupo y ahora buscará levantar la Copa del Mundo por primera vez en 16 años.

Argentina llega a la final después de ganarle a Inglaterra en las semifinales. La Albiceleste terminó como líder de su grupo y aseguró su boleto al partido por el campeonato en un encuentro que también dejó polémica, debido a que algunos de sus jugadores celebraron con un cartel en referencia a las Islas Malvinas.

Giuliano Simeone, de Argentina, empuja a Jude Bellingham, de Inglaterra, en el inicio de la semifinal mundialista disputada el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP Photo/Jacob Kupferman)

España vs. Argentina: ¿En qué cines se proyectará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 también llegará a la pantalla grande. En México, Cinépolis será la única cadena que proyectará el duelo entre España y Argentina, por lo que los aficionados podrán seguir en vivo la definición del campeón del mundo desde algunos de sus complejos.

Todas las proyecciones comenzarán a las 13:00 horas, por lo que los asistentes seguirán las acciones al mismo tiempo que se disputan en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Hasta el momento, no se ha informado si habrá alguna retransmisión.

La disponibilidad dependerá de cada complejo, ya que solo algunos cines participan en esta proyección especial. Antes de comprar los boletos, lo más recomendable es revisar en la página oficial de Cinépolis si la sede elegida forma parte de las que transmitirán la final.

Final del Mundial 2026: ¿En qué salas se puede ver el España vs. Argentina?

Cinépolis ofrece diferentes tipos de salas para disfrutar el juego de España vs. Argentina. El encuentro se proyecta en salas tradicionales, VIP y Lounge, esta última cuenta con asientos dobles, amplios y acolchados. En la Ciudad de México, los complejos participantes son los siguientes

Sur

Ajusco

Copilco

Gran Terraza Coapa (Tradicional y VIP)

Miramontes

Mítikah (Tradicional y VIP)

Oasis Coyoacán (Tradicional y VIP)

Pabellón Cuemanco

Paseo Acoxpa (Tradicional y VIP)

Patio Tlalpan

Patio Universidad

Perisur (Tradicional y VIP)

Portal San Ángel (Tradicional y VIP)

Universidad (Tradicional y VIP)

Centro

Diana

Fórum Buenavista

Plaza Tlatelolco

Puerta Tlatelolco

Poniente

Hollywood

Interlomas (Tradicional y VIP)

Magno Centro Interlomas

Miyana Polanco (VIP)

Parque Toreo (Tradicional y VIP)

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la final del Mundial 2026 en cines?

Aunque la final del Mundial 2026 se juega hasta el domingo, las entradas ya están disponibles. Los precios de los boletos generales van de 69 pesos a 250 pesos, de acuerdo con el tipo de sala elegido.

Sala tradicional : 69 pesos.

: 69 pesos. Sala VIP : 125 pesos.

: 125 pesos. Sala Lounge: 250 pesos.

Si la compra se realiza en línea, es necesario considerar un cargo por servicio de 6 pesos, cantidad que se suma al precio final de cada boleto.

¿Cómo comprar los boletos para la final del Mundial 2026 en cines? Paso a paso para conseguir las entradas

Los boletos pueden adquirirse desde el sitio web de Cinépolis o mediante su aplicación móvil. Los pasos para completar la compra son los siguientes:

Ingresar al sitio web de Cinépolis.

Buscar la sección “Aquí se vive el futbol en grande”.

Elegir la ciudad y el complejo de preferencia.

Seleccionar los asientos disponibles.

Ingresar el correo electrónico y los datos de pago para finalizar la compra.

También es posible realizar el proceso desde la aplicación de Cinépolis. En ese caso, es necesario registrarse para completar la adquisición de las entradas.