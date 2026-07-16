Puebla y Morelos esperan un viernes 17 de julio con ambiente fresco y cielo medio nublado

La ciudad de Puebla registrará una temperatura actual de 19.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El viernes 17 de julio, Puebla y Morelos tendrán un día con cielo medio nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano influya, pero las lluvias intensas se esperan en el noroeste del país.

¿Qué temperaturas tendrá Puebla y Morelos mañana?

La ciudad de Puebla registrará una temperatura actual de 19.0°C. En Cuernavaca, se esperan 20.2°C. Para la zona de Cholula, que abarca municipios como Santa Isabel y San Andrés, se tendrá cerca de 18.2°C.

Para el día, Puebla y sus municipios principales tendrán temperaturas entre 8.3°C y 23.7°C. Cuernavaca será la más cálida, con un rango de 10.3°C a 24.7°C. En Cholula, el termómetro estará entre 8.3°C y 23.0°C.

¿Hay probabilidad de lluvia y viento en la región?

Las ciudades de Puebla, Cuernavaca y Cholula se mantendrán con cielo medio nublado. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos en otras partes del país, la probabilidad de lluvia fuerte para esta zona será baja.

El viento en Puebla soplará a 9 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 6 km/h.

En Cholula se esperan vientos de 8 km/h. Estas condiciones son típicas para la temporada, sin alertas por ráfagas intensas.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 17 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Domingo 19 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, que llegarán hasta los 25°C el domingo, mientras que las mínimas se mantendrán estables. El cielo pasará de medio nublado a poco nuboso, lo que indicará más periodos de sol.

¿Cómo prepararse para el clima templado del fin de semana?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas de la tarde, se recomienda a la población mantenerse hidratada.

Aunque no se esperan lluvias fuertes, es prudente llevar un paraguas o impermeable ligero al salir de casa.

Para las mañanas frías, usar ropa abrigadora es ideal, como suéteres o chamarras. Durante el día, se puede optar por capas que permitan ajustarse a los cambios de temperatura. Proteger la piel del sol sigue siendo importante.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para obtener la información más actualizada sobre el clima en Puebla y Morelos, se aconseja consultar los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las plataformas oficiales de Protección Civil de cada estado. Estas fuentes ofrecen detalles precisos.

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