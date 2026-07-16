Secuestrador de Laura Zapata promueve amparo y citan a la actriz: ‘Es un delincuente. No soy una autosecuestrada’

Laura Zapata está reviviendo uno de los episodios más complejos de su vida: su secuestro al lado de su hermana Ernestina Sodi. Armando Figueroa, condenado en 2004 por dicho delito, promovió un juicio de amparo indirecto y las autoridades ahora solicitan la presencia de la actriz en el proceso.

Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas en 2002, cuando una camioneta las interceptó tras salir de un teatro en Ciudad de México y un grupo de hombres armados las privó de su libertad en un calvario que atormentó a la familia por alrededor de 45 días.

Citan a Laura Zaparta por amparo de su secuestrador

La villana de María Mercedes recibió un citatorio debido a que Armando Figueroa, alias ‘El Duende’ o ‘Romeo’, presentó un amparo indirecto. “Me imagino que para salir de la cárcel”, explicó ella en Venga la Alegría.

La actriz Laura Zapata ya había recibido anteriormente notificaciones del caso y no había asistido, pero sus abogados le dicen que, al parecer, en esta ocasión sí tendrá que hacerlo.

“Sí me sorprende muchísimo (...) Definitivamente yo no tengo nada qué ver, es un caso juzgado, yo soy la víctima, él es un delincuente, los otros (citatorios) que he recibido no los he ni volteado a ver, pero ahora que estoy abriendo esto con la desgracia que me han seguido nombrando”, detalló en Ventaneando.

Laura Zapata está cansada de las versiones de su supuesto autosecuestro. (Cuartoscuro)

En conversación con la conductora Pati Chapoy, Zapata identificó a Figueroa es uno de los integrantes de la banda Los Tiras, la cual estuvo acompañada de dos secuestradores de los Petriciolet, “los que asesinan al niño Martí”.

“Este personaje es ‘El Duende’, el que mi hermana Ernestina, que en paz descanse, describe como el que le llevaba flores cuando se quedó sola y yo salí a negociar su vida (...) es el que la violentó sexualmente”, agregó.

Emilio Fernández Jiménez, abogado de Zapata, explicó a Venga La Alegría que no saben con exactitud qué está reclamando Figueroa.

Laura Zapata reitera que no se autosecuestró

Ese episodio en la vida de las hermanas de Thalía causó una fractura familiar, pues Laura y Ernestina dijeron versiones encontradas durante años.

En su libro Líbranos del mal (2005), Ernestina Sodi —fallecida en noviembre de 2024— acusó a Laura de intervenir para que no la liberaran y colaboró a las versiones de que se trató de un autosecuestro para sacar provecho de su hermana Thalía.

De acuerdo con Laura, dichos señalamientos no constan en la investigación judicial del caso: “Ávila Camacho aconseja a Ernestina Sodi que diga que yo formo parte de todo esto, para que ella vendiera su libro (...) Ahora la gente afirma que ella dice aquí que por mí fue hecho el secuestro”, mencionó en Venga La Alegría.

Laura Zapata ha vivido varias situaciones desafortunadas (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Zapata mencionó en Ventaneando su profundo hartazgo por tener que enfrentar nuevamente este tema y acusó que la sociedad y ciertos personajes públicos siguen revictimizándola al llamarla “autosecuestrada” y hasta la han vinculado sentimentalmente con el secuestrador.

“Yo no tuve nada con este secuestrador. Por algo me está poniendo la vida esta notificación para que yo aclare que esta persona es ‘El Duende’, el que tenía actitudes violentas sexuales con mi hermana Ernestina (...) Me siento revictimizada por la justicia y la sociedad”, mencionó.

La intérprete de villanas de telenovelas considera que esta es una oportunidad para aclarar el tema, poco más de dos décadas después: “Esto fue un delito cometido contra nuestra persona, gravísimo, pues para callar también bocas de que no soy participe de este delito, de autosecuestrada, por eso estoy abriendo esta brecha contra las personas que se han referido a mí como la autosecuestrada, esa historia de que yo participé para sacarle dinero a mi hermana Thalia”.

“Ya estoy cansada de ser revictimizada por la sociedad (...) aquí estamos reabriendo este asunto para que la gente entienda que no soy una autosecuestrada”, concluyó.

Zapata, además, adelantó a Venga La Alegría que denunciará por daño moral a los influencers Kunno y a Fabio por decir que ella se autosecuestró.