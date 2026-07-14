¡Con los perritos no! Marcas abandonan ‘Ventaneando’ tras comentarios de Pedro Sola

La decisión de las marcas llega luego de la polémica que generó Pedro Sola, quien incluso fue denunciado por una asociación ante la Fiscalía de CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Captura de pantalla).

¡Igual que en La Casa de los Famosos México 2! La polémica de Pedro Sola no ha hecho más que crecer en los últimos días, ya que no solo desató críticas de actores como Carlos Bonavides, sino que ahora cuatro marcas le dieron la espalda a Ventaneando.

La decisión llegó una semana después de que Pedro Sola criticó los lugares pet friendly al afirmar que no los tolera e indicar que le daban ganas de arrojarles a las mascotas un trozo de carne envenenada durante una emisión en vivo del programa.

Un día después, Sola habló ante las cámaras para pedir disculpas por lo sucedido; sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para frenar las críticas en su contra, que derivaron en la salida de las marcas de Mondelēz International de Ventaneando.

¿Qué marcas salieron de ‘Ventaneando’ tras la polémica de Pedro Sola?

Panditas, Clorets, Halls y Trident emitieron un comunicado en sus redes sociales, donde indicaron que los comentarios de Pedro Sola no están alineados con la filosofía de cada una de las marcas.

Las cuatro afirmaron que no están de acuerdo con “cualquier forma de maltrato, crueldad o violencia hacia los animales”, por lo cual optaron por retirar toda la publicidad que tenían en Ventaneando.

“Nos deslindamos de dichas opiniones y hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión. Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones”, indicaron.

Finalmente, Panditas, Clorets, Halls y Trident aseguraron que todas las mascotas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, debido a que forman parte de las familias mexicanas.

Hasta ahora, Ventaneando no ha emitido algún comunicado sobre la salida de las cuatro marcas del programa de televisión ni ha vuelto a tocar el tema tras las disculpas de Pedro Sola.

La salida de las marcas y las críticas de famosos y asociaciones animalistas no son el único problema al que se enfrentó Pedro Sola tras sus comentarios. La organización Va por sus Derechos presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre la polémica?

Luego de que sus palabras provocaron críticas, Pedro Sola utilizó un espacio en Ventaneando para disculparse y aceptó haber cometido un error al opinar de manera negativa sobre las mascotas.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora las mascotas ocupan un lugar importante en las familias”, dijo el amigo de la periodista Pati Chapoy.

El conductor de televisión también indicó que jamás dañaría o causaría la muerte de una mascota y se dijo apenado por haber hecho esas declaraciones en televisión nacional.

Pedro Sola aseguró que jamás le haría daño a una mascota. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

“Dije cosas sin pensar en un sitio tan importante como es la televisión, nunca le hice daño a nadie y mucho menos a una mascota, lo siento de verdad”, compartió durante sus disculpas.

En una reciente emisión de radio, la periodista Flor Rubio explicó que para Pedro Sola ha sido una situación muy difícil, debido a que las críticas en su contra no han cesado e incluso revivieron viejos comentarios del conductor.

Desde la forma en que trató de Pay de Limón, un perro rescatado del narco, hasta sus comentarios contra los sitios pet friendly son algunos de los momentos que se han recordado; sin embargo, Pedro Sola no ha hablado al respecto.