‘Calorón’ en la Península de Yucatán: Temperaturas rozarán hasta 40 grados este miércoles 15 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este 15 de julio. [Fotografía. Cuartoscuro]

El clima en la Península de Yucatán para este miércoles 15 de julio se presenta con calor intenso y cielos despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 40°C en Yucatán, con mínimas que rondarán los 20°C. Esta situación se debe a la influencia del Monzón Mexicano y circulaciones ciclónicas.

Vista aérea de la Península de Yucatán bajo un cielo despejado. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas habrá en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, se anticipan temperaturas mínimas de 20.3°C y máximas de 38.3°C. Los municipios de Mérida registrarán un calor similar, con máximas entre 37°C y 42°C. El cielo estará poco nuboso, con viento de 11 km/h. Esto señala un día caluroso en el interior de la Península.

Las ciudades de Quintana Roo tendrán un clima diferente. Cancún y Chetumal verán máximas de 31.0°C y mínimas de 24.3°C, con cielo nublado. En Tulum y Playa del Carmen, las máximas serán de 32.3°C, con mínimas de 22.3°C y 22.7°C. Los municipios de Tulum y Playa del Carmen también esperan máximas de 33°C a 34°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la Península mañana?

La probabilidad de lluvia será baja en la Península de Yucatán. Se espera cielo despejado a poco nuboso, especialmente en Yucatán. Las ciudades de Quintana Roo, como Cancún y Chetumal, tendrán cielo nublado, pero sin una alta probabilidad de lluvias significativas para el día.

Los vientos soplarán con velocidades moderadas en la región. Mérida registrará 11 km/h. En Cancún y Chetumal, el viento será de 14 km/h. Mientras, en Tulum y Playa del Carmen, se esperan vientos de 10 km/h. Estas condiciones atmosféricas estables no generan alertas de vientos fuertes.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 15 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Jueves 16 de julio: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

El pronóstico general indica una ligera baja en las temperaturas máximas hacia el fin de semana, aunque el ambiente se mantendrá cálido. La nubosidad aumentará gradualmente, pasando de cielos despejados a condiciones nubladas para el viernes. La influencia del Monzón Mexicano persistirá, generando un clima diverso en la Península.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado. Beber agua constantemente, incluso sin sed, es fundamental. Se debe evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación. Buscar la sombra es importante.

Se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y telas transpirables. Es importante aplicar protector solar con un factor de protección alto y usar sombreros o gorras para protegerse del sol. Estas medidas son esenciales para disfrutar de las actividades al aire libre de forma segura, especialmente en las zonas turísticas.

Fuente: CONAGUA.

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