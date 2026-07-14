La paz no se negocia, se construye con inteligencia y coordinación con el gobierno: Esthela Damián

El plan de Esthela Damian en seguridad ciudadana prevé una reestructuración operativa basada en la eficiencia y el respeto a los derechos humanos.

Con la firme convicción de que la tranquilidad de las familias es la base para cualquier modelo de desarrollo, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, destacó los detalles del primer eje estratégico de la propuesta política y técnica “Guerrero del Futuro”: Seguridad Ciudadana.

Delineó una ruta crítica diseñada para pacificar la entidad mediante la aplicación rigorista de la ley, el uso de tecnología y un combate profundo a las desigualdades sociales.

Asimismo, dejó en claro que la seguridad en el estado requiere de una visión científica y territorial, sumándose por completo a la estrategia nacional de cuatro pilares dictada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación total.

“Para devolverle la tranquilidad a nuestras calles no podemos apostar a las ocurrencias. En Guerrero del Futuro tenemos el diagnóstico correcto: la paz se construye atendiendo a nuestros jóvenes para que tengan opciones de empleo y educación, pero también respaldando con inteligencia policial y recursos reales a nuestras instituciones. Si una estrategia no tiene presupuesto asignado, es demagogia”, afirmó.

Los cuatro pilares para blindar al estado

El plan de Seguridad Ciudadana contempla una reestructuración operativa basada en la eficiencia y el respeto a los derechos humanos:

Atención a las Causas: Vinculación directa con programas de apoyo a las juventudes y alternativas económicas en las regiones más vulnerables del estado para arrebatarle base social a la delincuencia.

Inteligencia y Tecnología: Fortalecimiento de las capacidades de investigación y análisis de datos para desarticular organizaciones criminales de manera estratégica, optimizando los recursos policiales.

Consolidación de la Guardia Nacional: Despliegue coordinado y permanente en puntos críticos de las ocho regiones de la entidad, garantizando una presencia disuasiva y eficaz.

Coordinación Total: Trabajo conjunto y sin fisuras entre las fiscalías, las fuerzas estatales, el Ejército, la Marina y el Gobierno Federal.

‘No habrá espacio para las divisiones’

En la recta final del proceso interno para la definición de la Coordinación Estatal de la Transformación, donde las mediciones más recientes la colocan al frente de las preferencias ciudadanas, Damián Peralta hizo un llamado enérgico a la unidad de cara a los retos que enfrenta Guerrero.

“Estamos en los días decisivos y el respaldo de la gente en el territorio nos compromete a no bajar la guardia. La transformación de Guerrero necesita de todas y todos, en una gran unidad interna. Quienes están en la oposición se frotan las manos esperando vernos divididos, pero aquí les decimos que no les vamos a dar el gusto. Salimos fortalecidos porque el anhelo de paz de los guerrerenses está por encima de cualquier interés particular”, concluyó.

El proyecto de seguridad permanece abierto a las aportaciones de la ciudadanía, académicos y expertos del sector a través del micrositio oficial www.guerrerodelfuturo.mx