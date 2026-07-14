Renovación de Línea 3 del Metro será hasta 2027: Cierre de estaciones por horarios y en fines de semana

La jefa de Gobierno de la CDMX adelantó que habrá cierre por horarios como parte de la remodelación de la Línea 3 del Metro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que las obras de renovación en la Línea 3 del Metro CDMX comenzarán hasta 2027.

“Ninguna de las labores de renovación mencionadas se harán este año, les pido esperar hasta 2027″, dijo la mandataria capitalina en conferencia de prensa este martes 14 de julio.

Brugada detalló que en lo que resta de este año se realizarán los procesos de licitación para iniciar la obra.

Además, la jefa de Gobierno detalló que se busca el impacto mínimo en los usuarios por lo que se evitarán los cierres masivos de estaciones.

¿Qué sabemos del cierre de estaciones en la Línea 3 del Metro?

A partir del próximo año se contemplan cierres de estaciones, pero por horarios y, de preferencia, en un turno nocturno para tampoco afectar a los miles de estudiantes que diariamente se trasladan en la Línea 3 del Metro.

Otro de los planes será al establecer cierres en fines de semana cuando baja el flujo de usuarios.

“La renovación de la Línea 3 será bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones y priorizará los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos y en el menor tiempo de afectación”, dijo.

Clara Brugada enlistó 5 aspectos clave para la modernización de la Línea 3 del Metro y se trata de los siguientes:

Compra de 45 trenes y renovación de los trenes en circulación Rehabilitación del sistema de vías integralmente para viajes más seguros Modernización de los sistemas eléctricos Transformar sistema de control de trenes y señalización. Rehabilitación y modernización de todas las estaciones: videovigilancia.

Así fueron los trabajos de remodelación en la estación Universidad

La conferencia de prensa se realizó en la recién remodelada estación terminal Universidad con lo que iniciaron los trabajos de renovación de toda la Línea 3.

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), explicó que la remodelación en la estación Universidad incluyó lo siguiente:

Cambio en la techumbre y estructura metálica.

Pintura.

Plafones nuevos.

Sustitución de mármol y cambio de escalones.

y cambio de escalones. 1500 luminarias led fueron instaladas.

Cambios en torniquetes.

Se quitaron comercios semifijos, desalojo de baños irregulares

Reordenamiento del comercio en la estación.

Clara Brugada agregó que las 21 estaciones de la Línea 3 serán intervenidas y se renovarán también 45 trenes para mejorar la circulación de los mismos.

Otro de los puntos que resaltó la mandataria capitalina es que dichas obras de renovación en la Línea 3 del Metro CDMX no ocasionarán un aumento en el costo del pasaje.