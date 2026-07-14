¿Tendrá el sazón ‘picosito’? Chipotle abre restaurante en México y planea su primera sucursal en CDMX

Chipotle Mexican Grill Inc. pone rumbo al sur para plantar su próxima bandera y apuesta por que una marca estadounidense pueda vender comida de inspiración mexicana a los propios mexicanos.

Su primer restaurante abrirá sus puertas el jueves 16 de julio en el área metropolitana de Monterrey, en alianza con Alsea SAB, que también opera marcas como Starbucks en Latinoamérica. A lo largo de este año abrirán más restaurantes de Chipotle en el estado de Nuevo León y la empresa planea expandirse a Ciudad de México en 2027, según informó en un comunicado publicado el lunes.

“Atendemos a clientes de todos los niveles de ingresos aquí en Estados Unidos”, dijo el director ejecutivo de Chipotle, Scott Boatwright, en una entrevista con Bloomberg TV el lunes. “Creemos que tenemos esa misma oportunidad en todos los países a los que nos expandimos”.

¿Chipotle logrará la hazaña de venderle comida mexicana a los mexicanos?

Su competidor Taco Bell fracasó en México tras varios intentos porque su menú no logró conectar con los consumidores mexicanos, que suelen acudir a pequeñas cadenas o taquerías familiares que ofrecen comida a precios accesibles.

Boatwright señaló en el comunicado que Chipotle llega a México con “un profundo respeto por el patrimonio culinario del país” y que existe demanda de opciones gastronómicas prácticas y personalizables.

Al 31 de diciembre, Chipotle contaba con más de 3 mil 900 restaurantes en Estados Unidos, además de más de 100 establecimientos internacionales en regiones como Medio Oriente.

Chipotle viene de un año exitoso, luego de que en abril pasado reportara un ligero aumento en sus ventas en el primer trimestre, lo que sugiere que la cadena está empezando a recuperar a los comensales que anteriormente se mostraron reacios al aumento del precio de sus burritos.

Las ventas en los locales ya establecidos aumentaron un 0.5 por ciento gracias a un mayor volumen de pedidos, impulsado por la popularidad de su pollo al pastor y las raciones extra de proteína. Esto superó la caída de casi el 1 por ciento que habían previsto los analistas consultados por Bloomberg. La compañía mantuvo su previsión de ventas comparables estables para todo el año.

Las acciones de Chipotle subieron un 2.8 por ciento a las 9:35 de la mañana del jueves en Nueva York. Las acciones habían caído un 11 por ciento en lo que va del año hasta el cierre del miércoles, quedando por debajo del aumento del 4 por ciento del índice S&P 500.

Los resultados representan un avance para Chipotle, que había registrado una caída en las ventas comparables en tres de los cuatro trimestres anteriores tras las quejas sobre el tamaño de las porciones y el servicio deficiente. El director ejecutivo, Scott Boatwright, está haciendo hincapié en los ingredientes frescos, capacitando nuevamente a los empleados en atención al cliente e implementando nuevos equipos para agilizar la preparación de los alimentos. Chipotle también renovó recientemente su programa de fidelización para impulsar las visitas de los clientes.