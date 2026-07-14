Los otros ganadores del mundial

Si usted quería saber desde junio quiénes llegarían a las semifinales del Mundial, no necesitaba consultar a los expertos en futbol. Bastaba con ver dónde estaba puesto el dinero.

Al arranque del torneo, los cuatro equipos con mayor probabilidad en Polymarket, el mayor mercado de predicciones del mundo, eran, en ese orden, Francia, España, Inglaterra y Argentina. Exactamente los cuatro semifinalistas. El ranking de la FIFA apunta igual: las semifinales reúnen a las cuatro mejores selecciones de su clasificación, algo que no ocurría desde Italia 1990.

No es magia. Es información agregada: miles de participantes que arriesgan dinero propio —más de 4 mil millones de dólares operados en Polymarket en torno al torneo— procesan datos mejor que cualquier analista individual.

¿Y ahora? El mercado da a Francia 39 por ciento de probabilidad de levantar la Copa, seguida de Inglaterra (22), España (20) y Argentina (19). Es decir, los triunfos de las semifinales serían para Francia e Inglaterra.

Pero, cuidado, los mercados no son infalibles: en 2022 el favorito era Brasil y ganó Argentina. Sin embargo, por ahora, los apostadores han tenido razón. Veremos.