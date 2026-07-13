Chipotle llega a México

Este próximo 16 de julio, Alsea abrirá la primera unidad en México de su nueva marca Chipotle, en Plaza Fiesta San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Como socio operador en el país, Alsea, dirigida por Christian Gurría, será responsable de su crecimiento y expansión. Chipotle se incorpora a un mercado nacional de comida rápida saludable con un valor estimado de 1.3 mil millones de dólares, donde este segmento registra un crecimiento anual de entre 11 y 12 por ciento, posicionándose como uno de los más dinámicos en la última década.

La marca cuenta con más de 4 mil 100 restaurantes en el mundo y basa su menú en ingredientes preparados al momento sin aditivos artificiales.

El arribo de esta unidad representa un paso en la estrategia de crecimiento y diversificación del portafolio del operador de restaurantes en América Latina y Europa.

GAP despega

Los grandes eventos deportivos ponen a prueba la infraestructura que sostiene la actividad económica. En junio, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), bajo la dirección de Raúl Revuelta, alcanzó un máximo histórico para dicho mes con 13 mil 930 operaciones.

Durante este periodo, la terminal coordinó vuelos especiales de selecciones nacionales y delegaciones internacionales. El indicador más relevante para el sector de negocios fue el tráfico internacional, el cual registró un crecimiento del 11.5 por ciento anual al rebasar los 531 mil pasajeros. Este resultado refleja una infraestructura con mayor capacidad y una conectividad internacional cada vez más robusta, más allá del efecto coyuntural del torneo deportivo.

Menos robos pero más violencia

La participación del presidente de Canacar, Augusto Ramos Melo, en el panel central del XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías dejó un mensaje claro para la agenda económica del país. Acompañado por Alejandro Malagón, líder de la CONCAMIN, y Alex Theissen, dirigente de la ANTP, Ramos centró el debate en los factores que hoy condicionan la competitividad del autotransporte. Recordó que en 2025 más de 250 millones de toneladas de mercancías cruzaron las fronteras, mientras el país ocupa el lugar 62 de 70 en competitividad. Advirtió que los robos al transporte son menos frecuentes, pero cada vez más violentos, y que el 97% de las empresas opera con menos de 30 unidades, lo que exige más paradores seguros e infraestructura. Además, reconoció la inversión federal en carreteras, ordenada por Claudia Sheinbaum de 720 mil millones de pesos, como un avance y dijo que el reto ahora es traducirla en mayor seguridad, eficiencia logística y crecimiento económico.

Ayuda a Venezuela

Las emergencias humanitarias exigen voluntad, coordinación y compromiso. La alianza entre Grupo Bimbo, de Daniel Servitje, y Save the Children, dirigida a nivel internacional por Inger Ashing, representa esa combinación al impulsar una campaña de donación que busca apoyar a los damnificados por los sismos en Venezuela, entre ellos los colaboradores de Grupo Bimbo que operan en el país sudamericano. Por cada aportación ciudadana, Grupo Bimbo igualará las donaciones hasta un millón de dólares, multiplicando el alcance de la ayuda. La iniciativa refleja una relación de largo plazo con el país sudamericano, donde la empresa mantiene operaciones desde hace 33 años y una comunidad de más de 400 colaboradores.

Save the Children, por su parte, aporta la experiencia de una organización con presencia internacional y trabajo continuo en Venezuela desde 2018.

Activan puente aéreo

Tras los sismos del 24 de junio en el norte de Venezuela que afectaron a más de 650 mil personas, Amazon anunció la operación de siete vuelos humanitarios hacia Caracas para transportar suministros esenciales. La iniciativa se realiza junto con Airlink, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Amazon donará la aeronave y el combustible, el Departamento de Estado coordinará el acceso, Airlink determinará la carga y el Programa Mundial de Alimentos gestionará la logística local. A la fecha, el trabajo conjunto ha canalizado más de 663 mil suministros de emergencia, como lonas, filtros de agua y kits de higiene. El plan contempla además jornadas de voluntariado y el despliegue de sistemas de tecnología de respuesta rápida en La Guaira para proveer conectividad Wi-Fi en hospitales y refugios. A nivel global, este programa de Amazon ha entregado más de 26 millones de suministros en una década.