Freno a refinería regia

En Nuevo León, la administración de Samuel García enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientales debido a que la Refinería de Cadereyta elevó la producción de combustóleo a su mayor nivel para un periodo enero-mayo en más de dos décadas.

Pese al incremento de este combustible con alto contenido de azufre, que impacta en las emisiones de partículas finas y dióxido de azufre, las autoridades estatales mantienen la ausencia de restricciones para su uso en la entidad.

Especialistas señalan que, a diferencia del Valle de México donde existen reglas claras para limitar su utilización, la zona metropolitana de Monterrey continúa como una excepción regulatoria nacional y una de las regiones con peor calidad del aire en el país.

Asimismo, los reportes técnicos indican que el alivio registrado en los indicadores ambientales de este año responde a las lluvias y factores climáticos naturales, y no a una estrategia pública efectiva de control de emisiones, dejando el debate atrapado entre diagnósticos y exhortos.

Mundial ‘sucio’

Hablando de contaminación, el Mundial 2026 confirmó que las grandes ciudades ya no solo deben prepararse para recibir millones de visitantes, sino también para gestionar el impacto ambiental que dejan.

Durante las semanas del torneo, la generación de residuos sólidos en la Ciudad de México aumentó 58 por ciento, pasando de 12 mil 400 a casi 19 mil 700 toneladas diarias, con un predominio de plásticos de un solo uso. Si bien los operativos extraordinarios de limpieza evitaron una crisis mayor, también dejaron claro que la capacidad de respuesta no puede seguir basándose únicamente en recolectar más residuos una vez que el problema ya ocurrió.

Para Carlos Pérez, director general de NYCE México, este escenario demuestra que la prevención debe comenzar desde el diseño de los productos y el cumplimiento de normas que garanticen materiales con menor impacto ambiental.

“Los eventos masivos no pueden seguir resolviéndose únicamente con más brigadas de limpieza; necesitamos que la industria incorpore soluciones alineadas con los estándares ambientales y que el cumplimiento normativo forme parte de la estrategia empresarial”, señaló.

México seguirá siendo sede de eventos internacionales, conciertos, competencias deportivas y festivales que impulsan la economía.

El reto será lograr que ese crecimiento ocurra sin multiplicar la presión sobre las ciudades. Más que un problema de limpieza, el Mundial dejó una lección sobre infraestructura, innovación y corresponsabilidad.

Pérdidas hospitalarias

EMA Salud buscará consolidarse en el sector salud, donde la eficiencia operativa se convirtió en un factor estratégico de sostenibilidad financiera y calidad médica. La empresa impulsa plataformas tecnológicas que integran la gestión clínica, administrativa y financiera en los hospitales de alta especialidad en México, con el objetivo de mejorar el control de inventarios, optimizar las compras y fortalecer la trazabilidad de los insumos médicos. Esta apuesta para conectar la información clínica con los datos financieros cobra relevancia en el contexto nacional ante las mermas del sector. A escala global, estimaciones de la OCDE indican que los sistemas de salud pueden perder hasta 20% de su gasto total debido a ineficiencias operativas y administrativas. Para la firma, resolver este eslabón es el siguiente paso para hacer un uso eficiente de los recursos y fortalecer la operación hospitalaria.

T-MEC: oportunidad para NL

La revisión del T-MEC comenzó a transitar del terreno comercial al político. Conforme se acerca una nueva ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos, el debate ya no se concentra únicamente en las reglas de origen o los aranceles, sino en la capacidad de ambos gobiernos para administrar una negociación que impactará la inversión y la competitividad regional.

En ese contexto, el senador con licencia Waldo Fernández planteó una lectura distinta a la que domina buena parte del debate público.

Recordó que el tratado permanece vigente hasta 2036, que la agenda de diferencias con Washington se redujo de 54 a 14 temas y que la posibilidad de extender su vigencia por 16 años sigue abierta. Su argumento es que la negociación exige menos estridencia y más capacidad de interlocución.

El momento tampoco pasa inadvertido. Mientras busca convertirse en coordinador para la defensa de la transformación en Nuevo León, Fernández coloca en el centro un tema que resulta especialmente sensible para una entidad cuya economía depende de la industria exportadora y de su integración con Norteamérica. Más que fijar posición sobre el tratado, el mensaje perfila el tipo de liderazgo con el que busca competir rumbo a 2027.