Fuga en telefonía

Durante el primer trimestre de 2026, los principales operadores de telefonía móvil en México reportaron pérdidas netas de líneas en el segmento de prepago, interrumpiendo un crecimiento sostenido de más de siete años, según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU). AT&T registró una disminución de 577 mil líneas totales y América Móvil reportó una caída de 391 mil líneas, ambas asociadas a reducciones en su base de prepago.

Ante este panorama, Diri Telecomunicaciones, dirigida por Alejandro Corsi, refuerza su posición en el mercado nacional tras concretar la adquisición de Newww y Mi Móvil, dos operadores móviles virtuales (OMV) con presencia activa en el país. Con la integración de ambas marcas, Diri Telecomunicaciones, que opera sobre la Red Compartida de Altán, sumará cerca de medio millón de usuarios efectivos para ubicarse como el OMV independiente de mayor proyección en México. Alejandro Corsi, director de la firma, afirmó que la compañía mantiene un avance sostenido bajo la premisa de que la conectividad es un derecho y no un privilegio, apalancando su estrategia en la innovación disruptiva dentro del sector de las telecomunicaciones.

Ajuste mayor en Toyota

Toyota reconfigura su mapa de manufactura regional, pero mantiene a México como plataforma estratégica. Si bien su planta de Baja California, fundada en 2002, trasladará gradualmente su producción hacia San Antonio, Texas, para 2030 la automotriz consolidará su fábrica en Apaseo el Grande, Guanajuato. Esta instalación inició operaciones en 2019, representa una inversión superior a los 2 mil millones de dólares, produce más de 140 mil unidades anuales y genera cerca de 2 mil 800 empleos directos.

En el mercado comercial, Toyota México, encabezada por Guillermo Díaz y Takaaki Kuga, se ubicó en el cuarto lugar nacional de ventas, según el reporte AMIA-AMDA de vehículos ligeros de enero a junio de 2026. En el primer semestre, la firma comercializó 62 mil 129 unidades y alcanzó una participación de mercado de 8.2 por ciento en el país, respaldada por su red de distribuidores y por Toyota Financial Services México, que opera desde 2002.

La corporación ratifica que la operación mexicana sigue siendo un eje clave para la marca debido al talento, la competitividad y la fortaleza industrial local, más allá de la relocalización de su producción hacia Estados Unidos.

La apuesta de Onfly

Los viajes de negocios pesan cada vez más en las finanzas de las empresas y representan una oportunidad de crecimiento en México. En este contexto, la travel tech Onfly reforzó su operación en el mercado mexicano con el nombramiento de Juan Camilo Valencia Rivera como country manager, quien tendrá la misión de acelerar la expansión y consolidar la presencia de la firma. Según datos de IMARC Group, el sector de viajes corporativos en México alcanzó un valor cercano a los 17 mil 600 millones de dólares en 2025 y las proyecciones indican que podría superar los 30 mil millones de dólares hacia 2034. Además, registros de Onfly muestran que 53 por ciento de las empresas en el país carecen de un área especializada para administrar estos gastos. Valencia Rivera lideró previamente las operaciones de Dcanje en México y Colombia, donde elevó las ventas de uno a nueve millones de dólares y construyó una cartera de más de 400 clientes corporativos. A escala regional, Onfly cuenta con más de 3 mil 500 clientes en América Latina y una ronda de inversión Serie B por más de 46 millones de dólares anunciada en 2025, posicionando al país como la pieza clave de su estrategia de expansión comercial.

Megacrédito a Nexu

Nexu, fintech mexicana de financiamiento automotriz fundada por Abdon Nacif y Fernando Gómez, anunciará este miércoles la obtención de una línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos otorgada por HSBC México. Los recursos se destinarán a financiar más de 10 mil vehículos para particulares mediante convenios comerciales en el país. El acuerdo ampliará la colocación de crédito automotriz a través de su plataforma tecnológica, la cual opera con más de mil concesionarios de las principales armadoras y ha originado más de 20 mil financiamientos desde su fundación en 2014. La empresa atiende a personas con historiales crediticios limitados mediante inteligencia artificial y análisis de datos para evaluar riesgos en tiempo real de forma digital; más de la mitad de sus clientes obtienen aquí su primer financiamiento vehicular. Nexu tiene integraciones con marcas que representan cerca del 50 por ciento del mercado mexicano. Este financiamiento estructurado cuenta con calificaciones de Fitch Ratings y Moody’s, siendo la primera fintech mexicana en obtener este respaldo internacional para consolidar una cartera con estándares globales. A la fecha, la firma ha levantado más de 30 millones de dólares en capital y cuenta con el respaldo de fondos como Altos Ventures, Y Combinator, Valor Capital, FinTech Collective, Wollef, Endeavor Catalyst, Square One y Tresalia Capital.