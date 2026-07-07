Platzi compra tecnología

Platzi anunció la compra de la tecnología de Leap, una plataforma de práctica de inglés conversacional desarrollada por Microverse con lo que consolidará su oferta en la región al incorporar a Platzi English Academy una capa de práctica uno a uno con personas reales, optimizada con inteligencia artificial para analizar pronunciación, gramática y vocabulario.

El movimiento estratégico apunta a revertir el rezago en el mercado latinoamericano de tecnología, donde menos del 10 por ciento de los profesionales alcanza un nivel suficiente para ejercer roles internacionales o trabajar con equipos remotos.

En México, donde la plataforma cuenta con certificación oficial CENEVAL desde 2025, esta herramienta potenciará la empleabilidad global. Platzi English Academy ha enseñado el idioma a más de 200 mil estudiantes con una tasa de finalización del 70 por ciento. Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, señaló que el inglés funciona como el multiplicador de las carreras profesionales en la región.

La operación impactará a los más de 7 millones de estudiantes en Latinoamérica y a las más de 4 mil empresas que capacitan a sus equipos con la firma. Ariel Camus, fundador y CEO de Microverse, refirió que la práctica conversacional acelera los ingresos de los profesionales técnicos en los mercados emergentes.

Resultados del Mundial para TelevisaUnivision

El que TelevisaUnivision pagara los elevados derechos televisivos mundialistas siempre conllevó un riesgo para la empresa. Pero los resultados de su estrategia de marketing, venta y comunicación parecieran hasta ahora ser exitosos: ha roto sus propios récords de audiencia en televisión, para un partido de futbol, en tres ocasiones consecutivas, siendo que el juego de México-Inglaterra fue visto por 35.8 millones de personas en sus señales. Luego VIX, su plataforma digital, que estableció 66 partidos en exclusiva de los 104 del Mundial, ha rebasado más de un millón de nuevos suscriptores, con lo que se convierte en un rival serio de las plataformas audiovisuales estadounidenses en México. Y finalmente, la venta de “public viewings” a estados y municipios fue un éxito. Más de 200 pantallas se han instalado en todo el país, 60 tan sólo en la CDMX. Pantallas que han generado una venta importante. Así que el Mundial parece haber sido una apuesta muy exitosa para TelevisaUnivision. Aunque los resultados a detalle habrá que evaluarlos en su reporte trimestral.

Evaluar para avanzar

TRAXION, dirigida por Aby Lijtszain, recibió el reconocimiento Empresa Comprometida por parte de EcoVadis, una plataforma que evalúa cada año a más de 175 mil empresas mediante estándares internacionales que consideran medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. Sus revisiones también sirven como referencia para numerosas empresas multinacionales durante la selección y seguimiento de proveedores. Más allá del reconocimiento, el dato refleja que la transparencia, la gestión responsable y el desempeño ambiental dejaron de ser conceptos separados de la operación diaria para convertirse en factores que fortalecen la confianza dentro de las cadenas de suministro.

Menos emisiones, más equidad

KPMG México presentó su informe anual Impact Plan. Actualización 2026, donde reporta el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) de su año fiscal entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Víctor Esquivel, socio director general de KPMG México, detalló que la firma multidisciplinaria de servicios profesionales integra estos principios en su estrategia tras ocho décadas de operación en el país.

En el pilar de Personas, la plantilla mexicana suma 3 mil 283 colaboradores con un balance de 47 por ciento mujeres y 53 por ciento hombres. En Planeta, la firma invirtió más de 3.5 millones de pesos en proyectos ambientales en México, logrando una baja de 29 por ciento en emisiones de dióxido de carbono equivalente frente a 2019 y de 22 por ciento en consumo de agua, acumulando mil 215 horas de voluntariado en el Bosque La Primavera en Guadalajara y el Bosque Volcán La Cima en la Ciudad de México.