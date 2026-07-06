Ajuste en Aon

Aon continúa fortaleciendo su estructura regional para reforzar la atención a grandes empresas con operaciones internacionales. Gabriel Dib asumirá como Head of Enterprise Client Group & Multinational Clients para Latinoamérica, posición desde la que coordinará la estrategia para atender a clientes multinacionales en la región. El nombramiento responde a la demanda de soluciones integradas ante riesgos empresariales interconectados. La firma busca consolidar un modelo que combine sus capacidades de asesoría en riesgos y capital humano en los mercados de América Latina. En México, donde la operación está a cargo de Julio Cedillo, este movimiento potenciará la coordinación de portafolios estratégicos. Dib cuenta con 12 años de trayectoria en Aon, de los cuales desempeñó ocho en Estados Unidos desarrollando relaciones con grandes corporaciones. Su experiencia coordinará las capacidades globales con las necesidades específicas locales. El movimiento ocurre en una etapa de evolución para Aon en Latinoamérica bajo el liderazgo de Pedro Penalva como CEO regional, quien enfatiza la colaboración entre equipos y una propuesta de valor integrada para enfrentar el dinámico entorno de negocios.

Puerto inteligente

La modernización portuaria en México da un paso firme con la reciente integración de 12 grúas eléctricas tipo ARTG en la terminal de Hutchison Ports LCT. Esta maniobra, consolidada con una inversión superior a los 600 millones de pesos, eleva el estándar de eficiencia en Lázaro Cárdenas. La llegada de estos equipos desde China marca el inicio de una transformación necesaria ante la presión del comercio marítimo.

Además del despliegue logístico, la terminal ejecuta su ambiciosa Fase III. Este plan estratégico, valorado en más de 220 millones de dólares, expande el muelle y el área operativa para alcanzar una capacidad de 2.5 millones de TEUs.

La apuesta de la compañía destaca por su enfoque en la sostenibilidad, pues la propulsión 100 por ciento eléctrica disminuye el impacto ambiental de las operaciones. Con esta visión, el recinto se posiciona a la vanguardia, alinea su crecimiento con las exigencias climáticas globales y fortalece la competitividad nacional frente a mercados internacionales.

Paso para el T-MEC

Y hablando de puertos, el Puerto del Norte en Matamoros busca posicionarse como uno de los proyectos logísticos con mayor potencial del noreste del país. La terminal reunió a empresarios, autoridades y representantes de cámaras industriales para mostrar que ya opera como una alternativa para el comercio exterior, el sector energético y el movimiento de carga hacia Estados Unidos. Detrás de esta apuesta aparece nuevamente el nombre de José Miguel Bejos, cuya visión de largo plazo en infraestructura vuelve a tomar relevancia mediante la participación de Mota-Engil México en un proyecto que pretende capitalizar el auge del nearshoring y consolidar una nueva ruta para la industria instalada en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Matamoros podría dejar de ser únicamente un punto fronterizo para convertirse en una plataforma logística de primer orden. Enhorabuena.

Expediente digital

El expediente médico del futuro en México comenzó a integrarse en las aulas. Durante el ciclo escolar 2025-2026, la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz valoró a más de 10.8 millones de niñas y niños de educación básica para conformar el primer sistema de expedientes digitales de salud para estudiantes en el país. Este modelo de prevención busca dar seguimiento oportuno al estado de salud de los menores e identificar factores de riesgo desde las escuelas. En este proceso, la Fundación Pablo Landsmanas, brazo social de Corporativo Kosmos de Jack Landsmanas, se sumó a la estrategia mediante la donación de más de 2 mil 500 tabletas tecnológicas utilizadas para recabar dicha información estructural. La contribución ocurre mientras el país registra más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, según datos del World Obesity Atlas 2026, una condición que eleva el riesgo de enfermedades crónicas a temprana edad, aunque el mercado mexicano dejó de ocupar el primer lugar mundial que reportó en 2019.

A escala global, la Organización Mundial de la Salud señala que herramientas como la inteligencia artificial y los expedientes digitales transforman la medicina preventiva, un rubro donde la colaboración entre gobierno e iniciativa privada se consolida en el país.