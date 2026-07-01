Unen fuerzas por las Pymes

Con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, Nacional Financiera (Nafin), encabezada por Carlos Torres Rosas, y la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), que preside Jorge H. Santos Reyna, firmaron un convenio que contempla esquemas de factoraje, garantías, capacitación y asistencia técnica para facilitar que más proveedores puedan integrarse y mantenerse dentro de las cadenas productivas de grandes empresas.

En una primera etapa, el programa operará con Banregio y se apoyará en +PyMEx, plataforma mediante la cual 25 compañías se comprometieron a incrementar cada año sus compras a proveedores MiPyme.

El resultado acumulado hasta ahora alcanza mil 761 millones de dólares adicionales en adquisiciones y, de acuerdo con Caintra, el potencial de esta nueva etapa permitiría beneficiar a más de 20 mil empresas, de las cuales cerca de 250 ya comenzaron a recibir apoyo en las primeras semanas de operación.

‘Víctimas invisibles’ del huachicol

Expertos en el sector energético finalmente quieren poner sobre la mesa una discusión seria sobre el tema del huachicol: no es un problema que implique que todos los actores de la cadena de valor de los combustibles estén involucrados en actos ilícitos, aunque así pareciera cuando han surgido escándalos de robo o contrabando de energéticos.

Vital para el país, este sector reclama un esfuerzo para clarificar la trazabilidad de la cadena, desde la molécula hasta el consumo final.

Combatir la ilegalidad exige precisión para detectar dónde se rompen las buenas formas, para de esa manera no castigar reputacionalmente a cientos de empresas internacionales como Shell o Valero, o hasta las locales como Petrolíferos Lobo, que no sólo están en regla, cumplen reglamentos, pagan impuestos, invierten en infraestructura y generan riqueza, sino que muchas veces son quienes denuncian los propios robos. Son las víctimas invisibles de la ilegalidad.

Tratar a la cadena formal como “sospechosa por default” pone en riesgo el suministro energético mismo.

Extienden plazo para los Premios ELIS 2026 de HSBC y EY

Nos anticipan que QHSBC y EY ampliaron el plazo de inscripción para la quinta edición anual de los Premios Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS) 2026, extendiendo la fecha límite del 30 de junio al 15 de julio, mientras que la recepción de evidencias se postergó hasta el 31 de julio.

El galardón reconoce las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) del sector empresarial en México.

Las corporaciones locales pueden postularse según su volumen de ingresos en las categorías de Ambiental, Social, Gobernanza y Climate Tech, además de postular a una mención honorífica en Transición Climática. La evaluación recae en un jurado de 12 expertos independientes que determinará a los ganadores.

El comité organizador confirmó que el calendario posterior se mantiene sin modificaciones, por lo que la notificación a los finalistas se realizará del 10 al 15 de agosto y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 15 de octubre. Buenas noticias en el sector.

Capacitación hotelera

La cadena de hoteles Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, impulsa su programa “Alas para Crecer”, una iniciativa que consta de un programa de capacitación dentro de los hoteles de la compañía y enfocado en mujeres.

El programa que inició en 2024 con seis niñas capacitadas se extendió 97 por ciento en tres años, con 189 jóvenes formadas en la edición 2026 y 291 graduadas.

Las niñas que participan en la iniciativa se encuentran en nivel de preparatoria y son capacitadas en áreas de cocina, recepción, atención al cliente, entre otras; además de por primera vez incorporar un componente de desarrollo de habilidades socioemocionales, enfocado en fortalecer competencias como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y adaptación al cambio.

Durante más de 640 horas en 4 meses de formación, las jóvenes provenientes de distintos estados del país se capacitaron en 25 hoteles de las marcas Fiesta Americana, Grand Fiesta Americana, Fiesta Inn y Fiesta Inn Express, ubicados en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán. La idea es fortalecer y crecer el programa, creando alianzas con otros grupos hoteleros con el objetivo de brindar mayores oportunidades a jóvenes de escasos recursos y crear así una transformación en sus vidas y sus comunidades.