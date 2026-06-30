Fichaje en Achilles

La firma global de gestión de riesgos en la cadena de suministro, Achilles, designó a Sebastien Roussotte como su nuevo director Ejecutivo (CEO). El directivo asume el timón respaldado por más de 25 años de trayectoria internacional en sectores como el software empresarial, la tecnología financiera y la inteligencia ESG.

Su misión central será impulsar el crecimiento de la compañía en su próxima etapa de evolución, guiando a las organizaciones a través de entornos de mercado y regulatorios cada vez más complejos.

Esta incorporación responde a un contexto global desafiante, donde las constantes disrupciones operativas y geopolíticas exigen a las empresas una visibilidad profunda sobre sus proveedores.

Para hacer frente a esta realidad, Roussotte apostará por potenciar herramientas tecnológicas avanzadas, como la priorización de riesgos asistida por Inteligencia Artificial.

Con esta visión, la firma de origen británico busca consolidar su liderazgo global y fortalecer mercados clave como México, donde mantiene operaciones desde 2014; hoy, el país funge como su hub regional operado por talento local, evaluando a más de 20 mil proveedores al año para forjar cadenas de suministro más resilientes y transparentes.

App con 8.3 millones de clientes

Quienes siguen de cerca la transformación digital de la banca mexicana ya tienen nuevo dato para la sobremesa: Banorte Móvil llega a sus 17 años, convertida en el canal favorito de 8.3 millones de clientes.

En 2015, solo 1 de cada 4 clientes de Banorte, liderado por Marcos Ramírez, usaba la banca móvil y hacían en promedio 59.2 millones de transacciones al mes.

Hoy esa cifra se multiplicó casi 9 veces, hasta superar los 520 millones de operaciones mensuales, y 7 de cada 10 clientes digitales ya prefieren el celular antes que cualquier otro canal.

El otro dato que no es menor: 76 por ciento de las operaciones totales del banco ya se hacen por banca digita, 68 por ciento desde la app y 8 por ciento desde la banca por internet, consolidando al canal digital como el principal punto de contacto con el cliente.

Banorte no buscan reemplazar al ejecutivo de sucursal, sino liberarlo de las operaciones básicas para que se dedique a asesorar. Ahí, dicen, está la apuesta de su modelo “Humano-Digital”: que la tecnología no compita contra la atención personal, sino que la potencie.

Baubap asegura crédito

Baubap, fintech mexicana especializada en micropréstamos digitales y dirigida por Roberto Salcedo, anunció este 30 de junio el cierre de una línea de crédito por 400 millones de pesos con BBVA Spark y SixPoint Capital.

Los recursos fortalecerán su capacidad de colocación de crédito en el país. Con esta operación, la financiera opera por primera vez toda su estructura en pesos mexicanos y accede a financiamiento institucional bajo un esquema de referencia que integra banca tradicional y fondos de crédito privado.

Fundada en 2018, la plataforma móvil atiende mediante modelos de riesgo alternativos a personas subatendidas por la banca tradicional. Baubap, que ya ha otorgado créditos a más de 2 millones de personas, planea expandir su financiamiento a más de 5.5 millones de usuarios con esta nueva inyección de capital.

Minería de vanguardia

La participación de Newmont Peñasquito en la Reunión Internacional de Minería Zacatecas 2026 dejó un mensaje relevante para el sector: en México es posible hacer minería de clase mundial. La minera polimetálica que dirige Gonzalo Eyzaguirre, reafirmó su compromiso de continuar avanzando con excelencia operativa y seguridad como valor no negociable en cada proceso y con el firme propósito de operar de manera eficiente, segura y sostenible. Este encuentro también le permitió a la minera del municipio zacatecano de Mazapil, fortalecer el diálogo con autoridades, empresas, proveedores locales y especialistas, una colaboración estratégica e indispensable para impulsar el crecimiento regional a través de inversión, empleo y fortalecimiento de capacidades locales.

Reestructuración

La Public Relations Global Network (PRGN) anunció una reestructuración que eleva a América Latina como región independiente de América del Norte. Este cambio busca responder al valor estratégico de los mercados latinos y facilitar la colaboración transfronteriza ante realidades comerciales distintas. Mientras Norteamérica integrará a EU y Canadá bajo el mando de Natalie Ghidotti, la nueva región abarcará desde México hacia el sur.

Como parte de este movimiento, Loreley Maldonado, fundadora de la agencia mexicana Eje Comunicación, fue nombrada la primera vicepresidenta regional para América Latina.