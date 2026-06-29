Freno al gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado en Metapa de Domínguez, Chiapas, junto con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, una planta de producción de moscas estériles, cuyo objetivo estratégico es combatir el gusano barrenador en la frontera y Centroamérica. Financiada por el gobierno estadounidense con una inversión de 83.8 millones de dólares, la obra busca contener este parásito que afecta al ganado y que, tras su aparición en Chiapas a finales de 2024, provocó restricciones temporales a las exportaciones mexicanas.

La planta alcanzará de forma progresiva una producción de 100 millones de moscas estériles por semana para operar como un escudo biológico que corta el ciclo de reproducción de la plaga. Durante el evento, que contó con la presencia del embajador Ronald Douglas Johnson y de la titular de Sader, Columba Jazmín López, se destacó que la relación bilateral debe sustentarse en la cooperación y el respeto mutuo.

Mundial expone brecha

Con más de 15 años de operación, Open English advierte que en América Latina el inglés dejó de ser una habilidad individual para convertirse en una capacidad económica de los países. En plena Copa Mundial de Futbol 2026 y bajo el auge del nearshoring, el talento bilingüe funciona como infraestructura humana indispensable para atraer inversión, potenciar el turismo y conectar empresas con mercados globales.

Andrés Moreno, CEO de la firma, señala que la reciente rectificación de la FIFA para habilitar el español en las ruedas de prensa ilustra la importancia de la comunicación fluida. Ante esta ventana global, urbes como la Ciudad de México ya implementan herramientas tecnológicas de asistencia como el chatbot bilingüe Xoli.

Métricas de Open English revelan que el 96% de los líderes de capital humano en la región ven este idioma como un eje de competitividad, capaces de elevar la productividad hasta en 61%. Estrategias como “Hello Brete” en Costa Rica confirman que el idioma trasciende las aulas, consolidándose como una herramienta clave de empleabilidad, desarrollo nacional y movilidad social.

‘Ruta Financiera’ de HSBC

HSBC México, que dirige Jorge Arce, arrancó “Ruta Financiera HSBC”, un programa gratuito de finanzas personales en colaboración con la Universidad Anáhuac México, diseñado para ayudar a las personas a tomar el control de sus finanzas. El esfuerzo se enmarca dentro de la propuesta del banco denominada HSBC One, segmento dirigido a profesionistas de mandos intermedios con proyección de crecimiento. El enfoque abordará retos específicos de su vida financiera, desde su relación con el dinero, control de gastos, ahorro, uso cotidiano del crédito, hasta la planeación de objetivos de largo plazo.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 21 de julio. Las sesiones serán virtuales. Quienes cumplan con un 80 por ciento de participación recibirán un certificado de participación expedido por la Universidad Anáhuac México y HSBC.

Expectativas de SpaceX

Tras su debut bursátil en junio de 2026, SpaceX alcanzó una valuación implícita cercana a los 1.7 billones de dólares con un precio de colocación de 135 dólares por acción. Hoy, con una capitalización de mercado de 2.03 billones de dólares, se ubica como la sexta empresa más valiosa del mundo, superando a firmas como Tesla y Meta. Esto resulta notable dado que en 2025 reportó ingresos por 18.7 mil millones de dólares y pérdidas netas de 4.9 mil millones de dólares por sus altas inversiones.

El mercado sustenta este valor en las expectativas de crecimiento de Starlink, Starlink Mobile e inteligencia artificial. Elon Musk proyecta alcanzar un billón en ingresos anuales hacia 2030, multiplicando por 53 veces lo registrado en 2025. El debate central para los inversionistas radica en la viabilidad de ejecutar con éxito esta masiva estrategia de crecimiento.