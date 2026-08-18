Querétaro centraliza a SIG

La empresa de empaques para la industria de alimentos y bebidas SIG, anunció la apertura de un nuevo Centro de Servicios Empresariales (BSC, por sus siglas en inglés) en el estado de Querétaro, como una pieza fundamental de su estrategia de crecimiento, innovación y desarrollo escalable a largo plazo en el continente americano. El nuevo complejo contempla la transición y centralización de procesos clave de la compañía, un movimiento estratégico diseñado para estandarizar las operaciones regionales, concentrar conocimientos especializados críticos y ofrecer una mayor eficiencia, consistencia y una escalabilidad operativa fluida.

Este complejo representa el segundo Centro de Servicios Empresariales de SIG a nivel mundial y funcionará como un eje neurálgico de soporte tanto para Sudamérica como para Norteamérica y Centroamérica.

Ricardo Rodríguez, presidente de la región Américas de SIG, destacó que esta inauguración se alinea con la expansión de su planta de producción en Querétaro anunciada en abril pasado, lo que reafirma la sólida confianza de la multinacional en el talento local y en la infraestructura disponible en México para construir operaciones más ágiles.

Por su parte, Samuel Salgado, director del Centro de Servicios Empresariales de SIG en Querétaro, enfatizó que este logro es resultado de la dedicación y el trabajo en equipo, orientado a generar oportunidades de crecimiento, formar a los líderes del futuro y sentar bases corporativas sólidas. Con esta infraestructura, SIG prevé consolidar al centro como un socio estratégico para sus operaciones generales que generará valor cuantificable en toda la región.

Atera inyecta 500 mdd

Quien llega a fortalecer la oferta energética para el sector productivo en México es Atera Energy, encabezada por Luis Felipe Vélez Restrepo. Este día anunciarán el arranque oficial de operaciones en el país, con el respaldo de Brookfield y Celsia, y el despliegue de 500 millones de dólares durante los próximos cinco años bajo el modelo Energy as a Service. La apuesta es atender un nicho clave: la industria y el comercio, ya que concentran hasta el 65 por ciento del consumo eléctrico nacional. De esta forma, la compañía acompañará a las empresas manufactureras del país, particularmente del norte y el bajío, en su transición hacia la generación propia y la eficiencia sin necesidad de destinar capital inicial, impulsando la competitividad de las cadenas de suministro locales frente a las nuevas oportunidades del comercio exterior.

Trafalgar compra en EU

La que sigue moviendo piezas es Trafalgar, que preside Porfirio Sánchez Talavera y que apenas hace unos días designó a Carlos Septién Michel como director general de sus empresas. Ahora, a través de Trafalgar Asset Management, adquirió el control de The Greater Cannabis Company, una emisora estadounidense de la que posee acciones preferentes que representan alrededor de 96.62 por ciento del poder de voto. La operación tiene el objetivo de convertirla en una plataforma de servicios financieros para apoyar la expansión de las empresas de Trafalgar en Estados Unidos y América Latina.

Como parte de la transformación, la emisora será renombrada Trafalgar International y ya presentó la solicitud para modificar su denominación, clave de cotización. Un dato importante es que The Greater Cannabis Company no tiene ni ha tenido operaciones relacionadas con cannabis; de hecho, durante su último ejercicio fiscal no reportó ingresos ni operaciones comerciales. Trafalgar busca aprovechar una emisora estadounidense al corriente en sus obligaciones de reporte para construir sobre ella su nueva plataforma internacional.

El movimiento se suma a la estrategia que Trafalgar viene desplegando en México, donde este año inició operaciones su SOFIPO y recibió la autorización de la CNBV para operar TRF Casa de Bolsa, enfocada en soluciones de inversión, mercado y patrimonio. Ahora la creación de Trafalgar International extiende esa apuesta fuera del país, aunque mantendrá un perímetro legal y regulatorio independiente de las entidades mexicanas; por lo mismo, ningún activo, depósito, inversión o cuenta de sus clientes en México forma parte de la operación.