La Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), que preside Juan Pablo Ríos y Valles, realizará el 18 y 19 de noviembre la primera Expo Hule en México, con el objetivo de impulsar la proveeduría nacional y reducir su dependencia del exterior. Para dimensionar el tamaño de esta industria, basta decir que tan solo en junio de 2026, México registró 703 millones de dólares en importaciones, frente a 455 millones de dólares en exportaciones, lo que representó un saldo comercial negativo de 248 millones de dólares.

Esto no significa que toda esa proveeduría pueda sustituirse de manera inmediata, pero sí demuestra que existe un amplio margen para que fabricantes mexicanos desarrollen capacidades y compitan por contratos que actualmente se asignan a empresas del exterior.

La CNIH busca incorporar a más empresas mexicanas como proveedoras de materias primas, químicos, compuestos, pigmentos, aditivos, polímeros, caucho natural y sintético, maquinaria, tecnología y servicios especializados.

El mercado existe: en México hay más de mil instalaciones vinculadas con la manufactura y transformación del hule; el sector genera más de 80 mil empleos directos, produce más de 700 mil toneladas de llantas al año y aporta alrededor de 54 mil millones de pesos en valor agregado anual.

La pregunta ya no es si existe demanda, sino cuántas empresas mexicanas están preparadas para convertirse en proveedoras de una industria que abastece a sectores estratégicos como el automotriz, el transporte, la construcción, la manufactura y el empaque.

Si este esfuerzo tiene éxito, el beneficio no se limitará a reducir las compras en el exterior. También permitirá que más pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas se incorporen a una cadena industrial que ya mueve miles de millones de dólares y que cuenta con la escala suficiente para generar nuevos negocios, empleos e inversión dentro del país.

Blindaje contra el huachicol

La empresa mexicana Petrolíferos Lobo presentó en la sede de la ONU en Ginebra el sistema ‘TRACE’, diseñado para garantizar la seguridad y licitud en la cadena de suministro de combustibles y combatir fenómenos como el huachicol fiscal. Presentada por Daniel Ozuna, miembro del consejo de IA de la ONU, la plataforma utiliza inteligencia artificial para ofrecer trazabilidad en el ecosistema energético, transformando el manejo de documentación fragmentada en una cadena de evidencia sellada criptográficamente y verificada desde el origen hasta la entrega final. Este avance en trazabilidad busca fortalecer la postura del sector privado mexicano frente a la comunidad internacional, en una línea similar a las acciones emprendidas por firmas como Valero y Shell.

Bankaool va por Asia

La Cámara de Comercio México-Singapur sumó a sus filas a Bankaool, representado por Samuel Chaves, con el objetivo de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países. El año pasado, México se posicionó como el principal socio comercial de Singapur en América Latina, superando los 14 mil millones de dólares singapurenses en intercambio. La incorporación de la entidad financiera se da tras el encuentro sostenido a finales del año pasado entre los presidentes de ambas naciones, donde se acordó impulsar el flujo comercial y académico para facilitar el acceso de México a los mercados asiáticos y la integración de Singapur en la dinámica de América del Norte. Con este movimiento, Bankaool se integra a un organismo comercial del que ya forman parte firmas internacionales como Ant Group, Dyson y Santander.

Cara oculta de los estadios

La operación de un estadio de futbol exige una logística interna indispensable para atender a un promedio de más de 34 mil asistentes por partido en México, cifra que supera los 46 mil espectadores en inmuebles de mayor afluencia como el Estadio BBVA de Monterrey. Con un gasto medio por aficionado de mil pesos , de los cuales al menos 400 pesos se destinan a alimentos y bebidas, la infraestructura enfrenta retos operativos críticos, especialmente en los servicios sanitarios.

En el Estadio AKRON de Guadalajara, por ejemplo, tres de cada cuatro consumos de insumos sanitarios se concentran en los 15 minutos del medio tiempo, requiriendo sistemas capaces de responder a picos de demanda masiva bajo los estándares de mantenimiento, limpieza y eficiencia de las guías de la FIFA.

En este escenario, firmas como Tork, de Essity, han establecido alianzas estratégicas con recintos como el BBVA, AKRON y Banorte para garantizar la continuidad operativa de los servicios sin interrumpir la experiencia de los asistentes.