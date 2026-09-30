El diagnóstico de Endeavor

Endeavor Data Unit, liderada por Vincent Speranza, y Venture Café Monterrey presentarán un nuevo diagnóstico del ecosistema emprendedor regiomontano. El reporte arroja una paradoja: la ciudad fortaleció sus redes corporativas, pero estas no se traducen al mismo ritmo en contratos, liquidez y expansión para las startups locales.

Patricia Gameros, CMO de Endeavor México, detallará cómo el 61 por ciento de los fundadores ve el acceso a corporativos como su mayor ventaja, aunque los lentos procesos de compra frenan los negocios. A la par, el 87 por ciento de quienes buscan inversión considera que el capital es inaccesible, un dato reflejado en la operación de solo 12 fondos de capital de riesgo, frente a los 63 que operan en la capital del país.

El ecosistema mapea 153 startups tecnológicas y el 74 por ciento opera con menos de diez personas. Aunque el 90 por ciento volvería a emprender en Monterrey, el 84 por ciento carece de integración operativa con Estados Unidos. El reto ahora es transitar del nearshoring al smartshoring para convertir la demanda tecnológica corporativa en crecimiento a escala.

Economía circular

Grupo RICA, embotellador de Coca-Cola liderado por Miguel Guizado Aguirre, inauguró el Salón Vive PetStar en Cuautla, Morelos. Con una inversión de 26 millones de pesos, la empresa fortaleció su capacidad de acopio y educación ambiental para recuperar más de 80 millones de botellas de PET al año.

El proyecto se suma al programa Agente de Cambio, con el que ha recolectado más de 800 millones de envases en Hidalgo y Morelos en cinco años. La firma busca articular comunidades y alianzas para integrar materiales a la cadena de valor y reducir mermas.

Gestión del agua

Grupo KUO, dirigido por Alejandro de la Barreda, avanza con la modernización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de su filial porcícola Kekén. Con tecnología internacional y acompañamiento de la UNAM, la empresa adecúa su infraestructura para optimizar la separación de sólidos y cumplir con la regulación mexicana de descargas. La estrategia también convierte subproductos operativos en insumos agrícolas. En 2025, Kekén entregó 400 toneladas de biosólidos. Un estudio del INIFAP validó estos materiales como nutrientes para cultivar maíz en Yucatán, con rendimientos competitivos frente a fertilizantes sintéticos. Así, la compañía consolida un modelo de economía circular que mejora la gestión hídrica y reintegra residuos al campo como valor productivo.

Agenda a cinco años

En su 30 aniversario, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), bajo el liderazgo de su presidenta ejecutiva Claudia Jañez, prepara una agenda a cinco años para mantener a México competitivo y atractivo para la inversión. Hoy, este sector aporta el 4.1 por ciento del PIB nacional y sostiene 1.7 millones de empleos totales.

Ante la reconfiguración global de cadenas productivas, la organización busca evolucionar de un rol representativo a un articulador de soluciones. El objetivo es impulsar un diálogo basado en evidencia con el gobierno, empresas y sociedad civil para aprovechar el entorno internacional y garantizar condiciones óptimas de crecimiento. La organización quiere pasar de ser únicamente un representante de la industria a consolidarse como un articulador de soluciones, impulsando conversaciones con gobierno, empresas y sociedad a partir de evidencia y datos.

Arte y bienestar

Little Caesars México, liderada por Andrés de Robina, Vicepresidente Internacional de Little Caesars Pizza, presenta hoy ACTIVARTE, un programa en alianza con Fundación Placemaking y The Place Institute para transformar canchas públicas en espacios de arte y convivencia. La primera intervención rescató una multicancha en el deportivo La Rosita de Azcapotzalco, con diseño de la artista Marian Aranda. La firma busca replicar el modelo en otras comunidades para promover lugares seguros integrando deporte, arte y participación ciudadana.

IEPS al alcohol

El diputado Javier Guízar presentó una iniciativa para reformar el cobro del IEPS a las bebidas alcohólicas, proponiendo gravar la cantidad de alcohol puro en lugar del precio de venta de la botella. La medida busca proteger a los productores de bebidas tradicionales y denominaciones de origen, corregir las distorsiones de un esquema que penaliza la calidad de las materias primas y beneficiar la competitividad de las agroindustrias regionales.

La propuesta cuenta con el respaldo de 42 legisladores de PT, PVEM y Morena, además de una recepción favorable en la SHCP. De prosperar en la Cámara de Diputados, la reforma reconfigurará la carga fiscal del sector y nivelará el terreno de juego.