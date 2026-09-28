Tras sumar más de 2.6 millones de entrevistas, Research Land, dirigida por Pablo Levy, integrará la inteligencia artificial, ciencia de datos y analítica predictiva a su modelo para identificar patrones, anticipar comportamientos y convertir grandes volúmenes de información en decisiones de negocio, sin eliminar la supervisión de especialistas.

La firma, que cumple 11 años y ocupa el tercer lugar nacional entre las empresas de investigación de mercados más grandes de México con 700 proyectos anuales, busca convertir volúmenes masivos de información en decisiones estratégicas al anticipar comportamientos bajo supervisión humana.

El salto tecnológico ocurre durante una reconfiguración del sector, donde la empresa destaca como fundadora del Consejo Nacional de Casas Encuestadoras y Opinión Pública. El reto corporativo dejó de ser la recopilación masiva de datos para enfocarse en optimizar su interpretación y entregar respuestas precisas al mercado.

T-MEC rige agenda

La Ciudad de México alberga desde ayer el North Capital Forum, encuentro que congrega a empresarios y autoridades de México, Estados Unidos y Canadá para debatir el futuro de una región valorada en 33 billones de dólares. Destaca la participación de Francisco Aristeguieta, líder de Banca Internacional y Transaccional Global de Scotiabank, institución que genera más del 75 por ciento de sus ingresos en este corredor.

El foro cobra relevancia ante la revisión del T-MEC y la reconfiguración de las cadenas de suministro. La agenda prioriza la competitividad en manufactura, electromovilidad, logística e inteligencia artificial, con la meta de impulsar la inversión y fortalecer la integración económica trinacional.

Atención adultos mayores

Grupo Pegasus entró al mercado mexicano tras adquirir la residencia para adultos mayores Villazul en la Ciudad de México. La operación representa la primera inversión directa del fondo de capital privado en el país y sirve como punto de partida para su plataforma Mexico Senior Living Management (MSLM), con la que busca consolidar un portafolio institucional de más de 2 mil habitaciones durante la próxima década. Para encabezar esta estrategia y la nueva oficina en la capital del país, Juanmari Molina se integró a la firma como socio. La compra de Villazul, que cuenta con 120 unidades de vida independiente, asistida y cuidado especializado, fue financiada por inversionistas institucionales de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, junto con un crédito de largo plazo de Banca Mifel. Grupo Pegasus destacó que apalancarán la experiencia operativa desarrollada en Colombia para atender a un segmento desatendido en México, impulsado por una población superior a 4.2 millones de personas mayores de 75 años y una creciente llegada de expatriados estadounidenses.

Niegan desliste

Fuentes cercanas a TRAXION indican que su Oferta Pública de Adquisición (OPA) representa una ventana estratégica para monetizar inversiones, ofreciendo un premio cercano al 20 por ciento frente al precio promedio ponderado por volumen de los 60 días previos al anuncio. Aunque la oferta puede abarcar hasta el 100 por ciento de las acciones en circulación, la decisión recae en cada inversionista. La empresa dirigida por Aby Lijtszain aclaró que este movimiento no busca cancelar la inscripción de sus títulos ni concretar un desliste. Más que una salida del mercado, la OPA funciona como una alternativa de liquidez voluntaria, garantizando que quienes decidan conservar su posición mantendrán su participación en una compañía pública.

Expande TRACE

Petrolíferos Lobo y Oz Branding anunciaron la expansión de su sistema TRACE a los sectores farmacéutico y de suplementos. La metodología, desarrollada originalmente para garantizar la trazabilidad de hidrocarburos y dar certeza frente al mercado ilícito, permite a las empresas asegurar el origen, cumplimiento regulatorio y cadena de custodia de sus productos. La plataforma convierte documentación fragmentada en evidencia verificable mediante inteligencia artificial, cruce con fuentes oficiales y validaciones criptográficas. El sistema audita el ciclo completo, desde la importación y facturación hasta el rastreo por GPS y la entrega final, ofreciendo un modelo de integridad operativa adaptado ahora a nuevas industrias reguladas.