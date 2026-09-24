Democratización genómica

Géntodos, laboratorio mexicano especializado en genómica y fundado por su director general, Julián Lozano, inició oficialmente operaciones en el país con el objetivo de democratizar el acceso a estudios genómicos especializados. La empresa busca fortalecer la capacidad de procesamiento local mediante una plataforma integrada que abarca automatización, secuenciación, bioinformática y análisis de datos, reduciendo la dependencia histórica de enviar muestras a laboratorios en el extranjero y optimizando los tiempos de respuesta y costos para los pacientes.

El portafolio de la compañía cubre áreas clave como tamizaje, salud reproductiva, genética hereditaria, oncología y enfermedades raras. Apoyada en una red estratégica de alianzas para la recolección de muestras a nivel nacional, Géntodos colaborará con especialistas e instituciones médicas para generar evidencia clínica sobre la diversidad genética de la población mexicana y ampliar el acceso a la medicina de precisión.

Inyecta energía

Valia Energía, empresa liderada por Narcís de Carreras, presentó su informe de sostenibilidad 2025 donde destaca su posición como la segunda generadora privada de electricidad más grande del país. La firma opera una capacidad instalada de 3.2 gigavatios mediante siete centrales térmicas y un gasoducto, infraestructura que inyecta el 6 por ciento de la electricidad consumida en el mercado nacional y abastece el equivalente al 24 por ciento de los hogares mexicanos. En el frente operativo y social, la compañía incrementó un 30 por ciento su red de proveedores regionales en Tamaulipas, Coahuila y el Estado de México, alcanzando un total de 471 empresas contratadas y una derrama directa de 64 millones de pesos en proveeduría local. Asimismo, fortaleció su plantilla laboral cubriendo el 26 por ciento de sus vacantes operativas del año con egresados de instituciones de educación superior mediante convenios académicos.

Buena ‘pinta’

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT), dirigida por Flor de María González Mariblanca, alcanza 82 años de trayectoria consolidando el peso de su sector en la economía mexicana. La asociación agrupa a 188 socios —77 fabricantes y 111 comerciales— que representan más del 80 por ciento de la producción nacional. Su cadena de valor genera más de 17 mil empleos, con una participación femenina del 28 por ciento y una base conformada en un 64 por ciento por pequeñas y medianas empresas.

En 2025, la industria de pinturas y tintas registró ventas anuales por más de 105 mil millones de pesos y aportó el 15 por ciento del PIB químico en México, vinculándose a sectores estratégicos como construcción, automotriz, manufactura, empaque y artes gráficas. Este aniversario enmarca la evolución de un gremio clave que hoy enfrenta nuevos desafíos en materia de competitividad, innovación, regulación y desarrollo de proveeduría nacional.

IA a escala

Hoy se celebra en la Ciudad de México el Dell Technologies Forum 2026, enfocado en acelerar el paso de la IA desde la etapa de experimentación hasta su implementación empresarial a escala. La jornada está encabezada por Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, quien lidera el diálogo sobre cómo convertir las pruebas piloto en resultados de negocio mediante una visión integral de infraestructura, seguridad y desarrollo de talento.

El encuentro reúne a directivos de Dell, Nvidia, AMD, Microsoft e Intel, fortaleciendo el ecosistema tecnológico regional. En el marco del evento se presentaron los datos del estudio Preparación de la empresa para la era moderna, que revelan que la adopción de IA a escala en México creció del 9 al 19 por ciento este año. Sin embargo, el informe advierte que el principal cuello de botella dejó de ser el procesamiento para enfocarse en la calidad, fragmentación y gobernanza de los datos.