Compra Energía de Occidente por 400 mdd

ESENTIA Energy Development formalizó la adquisición del 100 por ciento de Energía Occidente de México (EOM) a TC Energía Mexicana por 400 millones de dólares.

La transacción incorpora a su operación el sistema de gasoductos Guadalajara-Manzanillo, una infraestructura de 313 kilómetros que enlaza Jalisco con Colima y se conecta con su red Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara.

Con esta integración, la firma se convertirá en la única empresa privada con una red integrada que conecta la Cuenca Pérmica en Texas con la costa del Pacífico mexicano.

Daniel Bustos, director general de ESENTIA, subrayó que el movimiento fortalece la estrategia transfronteriza de la compañía para atender sectores clave como la generación eléctrica, la industria y futuros desarrollos de gas natural licuado (GNL).

“La Adquisición es consistente con la estrategia de ESENTIA de construir un sistema cohesionado de transporte transfronterizo mediante operaciones de M&A disciplinadas y oportunidades de bajo riesgo que aprovechen nuestra infraestructura existente”, dijo Bustos.

La compra, financiada con liquidez propia y líneas de crédito sin elevar el endeudamiento bruto de la emisora, fue aprobada por el Consejo de Administración el 4 de septiembre de 2026 y contó con la asesoría financiera de Citigroup. El cierre definitivo permanecerá sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Lanzan atlas inmobiliario

CBRE lanzará Atlas, una plataforma digital que estará disponible en México, España, Portugal y Brasil para la comercialización de inmuebles en venta y renta en esos países. La herramienta unifica en una sola interfaz la oferta de oficinas, naves industriales, centros logísticos y espacios de retail, permitiendo a inversionistas y empresas explorar activos en múltiples geografías de manera ágil y transparente.

Atlas integra la navegación para comparar activos entre países y otorga visibilidad simultánea a los propietarios. Lyman Daniels, presidente de CBRE México, destacó que esta innovación simplifica la toma de decisiones y fortalece la conexión de negocios entre Iberia y Latinoamérica bajo estándares internacionales.

“Hemos desarrollado una plataforma que simplifica la forma en que nuestros clientes buscan, analizan y acceden a oportunidades inmobiliarias, integrando información de diferentes mercados en una experiencia intuitiva, eficiente y alineada con los estándares internacionales.

Además de fortalecer nuestra capacidad tecnológica, Atlas facilita la conexión entre oportunidades de negocio en Iberia y Latinoamérica, ofreciendo a nuestros clientes una visión más amplia del mercado y una experiencia verdaderamente integrada”, explicó Daniels. Walmart Connect

Walmart Connect, la división de Retail Media omnicanal de Walmart de México y Centroamérica, liderada por Gerardo Adame, celebra hoy la quinta edición de su evento anual Walmart Connect Experience bajo el concepto “Beyond Intent”.

El negocio llega al encuentro respaldado por un sólido crecimiento del 31 por ciento interanual y se espera que durante el evento pueda reunir a marcas y socios anunciantes para mostrarles cómo la inteligencia de datos de compra optimiza el entendimiento de los consumidores.

Entre las principales innovaciones del equipo de Adame destacan soluciones que conectan campañas publicitarias en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok con compras efectivas en canales físicos y digitales, además de medir el impacto en la percepción de marca. A ello se suma la expansión de espacios publicitarios hacia plataformas de entretenimiento como Disney+, consolidando su alcance dentro del ecosistema publicitario.

Impulso en Piedras Negras

Dentro del paquete de obras de infraestructura con financiamiento mixto por 213 mil 868 millones de pesos impulsado por el titular de Banobras, Jorge Mendoza, destaca el proyecto Puerto Verde en Piedras Negras, Coahuila. La obra contempla un tercer cruce fronterizo y un libramiento exclusivo para el transporte de carga, diseñado para dinamizar la economía regional y sacar el tráfico pesado del centro urbano. Además de los casi 3 mil empleos directos e indirectos previstos durante su construcción, el proyecto busca detonar la instalación de más empresas en el corredor fronterizo y elevar la demanda de servicios. Con esta estrategia, la entidad prevé replicar el círculo virtuoso de desarrollo comercial impulsado años atrás en el nodo Laredo-Nuevo Laredo.