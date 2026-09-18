Romina Benvenuti, directora de Asuntos Públicos, Regulatorios y Jurídicos de Nu México, viajó a Jalisco para firmar un Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco), con el objetivo de impulsar la educación financiera, confianza y empleabilidad tecnológica en México.

La alianza dará inicio con “Generación Nu”, un proyecto que contempla 300 becas de formación tecnológica y gestión financiera personal, para mujeres en desempleo o subempleo. Los recursos serán financiados al 100 por ciento por el banco digital y el programa será operado pedagógicamente por Laboratoria, el cual tendrá disponible la convocatoria a partir del 21 de septiembre en su sitio web.

Por su parte, Cindy Blanco Ochoa, titular de Sedeco, celebró la llegada de la iniciativa para el crecimiento económico y la igualdad sustantiva. Con 16 millones de clientes en el país, Nu mueve la ficha en su estrategia de expansión social más allá de la banca.

Transición en Genomma Lab

Genomma Lab Internacional anunció que su Consejo de Administración designó a Rodrigo Herrera Aspra, fundador y presidente del Consejo, como director general interino a partir del 1 de enero de 2027. Herrera asumirá el liderazgo ejecutivo por un periodo estimado de 12 a 18 meses para consolidar la transformación operativa de la empresa, manteniendo de forma paralela la presidencia del Consejo mientras este organismo lleva a cabo la búsqueda del sucesor definitivo. Por su parte, Juan Marco Sparvieri continuará al frente de la compañía durante el tercer trimestre de 2026 y participará activamente en el proceso de transición hasta el 31 de diciembre.

El retorno de Herrera a la dirección operativa tiene como objetivo extender un nuevo modelo de lanzamientos e integrar una plataforma propia de agentes de inteligencia artificial a los flujos de trabajo en los 18 países donde opera la firma. Esta herramienta tecnológica, desarrollada bajo su liderazgo directo y probada en el piloto de Suerox Mineral, conecta en tiempo real las áreas de marketing, ventas, finanzas y cadena de suministro para optimizar la toma de decisiones y facilitar la incorporación de alianzas estratégicas. La compañía presentará los resultados medibles de esta plataforma y sus compromisos de ejecución durante el Genomma Day, que se celebrará en Nueva York el próximo 3 de diciembre de 2026.

Maratón de ventas

Karim Goudiaby, CEO de iad México, encabezará el Maratón de Ventas Inmobiliario: Los 3 mil Masters durante la segunda edición de la Cumbre de Inversiones, que se celebrará el próximo 24 de septiembre en Centro Banamex. El encuentro capacitará y activará a más de 3 mil asesores comerciales en un piso de exhibición de 6 mil metros cuadrados, diseñado como una sala de ventas de gran escala para conectar a desarrolladores, inversionistas y compradores de manera directa.

El evento impulsará la comercialización de 80 proyectos de tierra, inversión, vivienda urbana y turística en destinos clave como Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Valle de Bravo, Guerrero, Baja California y Sonora. La estrategia contempla sprints de venta presenciales con leads calificados, seguidos por una jornada de 10 días de webinars y seguimiento comercial para concretar los cierres.

Cruzada contra pediculosis

Armstrong Laboratorios de México, bajo la dirección de Luis Villagrán, CEO para México, Centroamérica y el Caribe, dio el banderazo oficial al primer Movimiento Nacional Preventivo Herklin contra la Pediculosis en las instalaciones del Papalote Museo del Niño. La iniciativa surge ante el regreso a clases y busca atender un problema que afecta a entre 18 y 33 por ciento de los escolares en el país —provocando ausentismo, afectaciones emocionales y estigma social—, mediante acciones de sensibilización respaldadas por el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, docentes y profesionales de la salud.

Como parte del proyecto, encabezado junto a Alejandra Cervantes Mascareño, directora general del Papalote Museo del Niño, se inauguró la experiencia interactiva “Pelópolis”. Esta zona temática ofrece un espacio lúdico y formativo para educar a niñas y niños sobre la pediculosis de manera empática, erradicando el acoso escolar y promoviendo la detección oportuna en los hogares mexicanos.