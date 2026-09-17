Kueski, nuevo fichaje

Kueski nombró a Jordan Olivier como su nuevo Chief Financial Officer (CFO), incorporando a su equipo directivo a un ejecutivo con más de 25 años de trayectoria en los sectores de fintech, crédito al consumo, banca y mercados de capitales. Olivier, quien se ha desempeñado en firmas globales como Charles Schwab, LendingClub, SeedFi y Braviant Holdings, llega a la fintech para liderar su estrategia financiera, gestionar la administración de capital y deuda, y optimizar las economías unitarias en una fase clave de expansión.

Adalberto Flores, fundador y CEO de Kueski, destacó que la incorporación del directivo fortalece las capacidades de la compañía mientras escalan su producto Kueski Pay y diversifican su portafolio de crédito digital en el país. A la fecha, la plataforma ha emitido alrededor de 40 millones de préstamos en México y cuenta con la integración de Kueski Pay en casi el 40 por ciento de los principales comercios electrónicos a nivel nacional.

OrderEAT crece 50%

OrderEAT, la plataforma de digitalización para cafeterías y comedores escolares en América Latina, aceleró su crecimiento al pasar de 400 a 600 colegios en su red en menos de seis meses, lo que representa un alza de 50 por ciento. El salto operativo ocurre tras cerrar una ronda de inversión de 2 millones de dólares liderada por Chile Ventures, con la participación de Driven VC, Seedstars, Add Ventures y los inversionistas ángeles Sergio Fogel y Avedis Boudakian. Fundada por emprendedores uruguayos y asentada en México, su principal mercado, la firma opera también en Chile, Argentina, Uruguay y Perú, procesando las transacciones diarias de más de 250 mil alumnos.

Matías Craviotto, fundador y CEO de OrderEAT, atribuyó la expansión a la eficiencia económica que el sistema genera para los concesionarios. Al eliminar el pago en efectivo e introducir una billetera digital trazable para los padres, casos como la cafetería de Oak’s Leadership School en México reportan incrementos del 70 por ciento en ventas, reduciendo los tiempos de cobro por alumno de dos minutos a menos de 20 segundos. Con los nuevos recursos, la plataforma busca fortalecer su infraestructura y escalar su cobertura hasta alcanzar un millón de estudiantes activos en los próximos 18 meses.

Cox, fuerte

Más que una emisión de deuda, el bono híbrido de 800 millones de dólares anunciado por Cox representa una operación de fortalecimiento patrimonial. La compañía de agua y energía destinará los recursos a reemplazar cerca de 733 millones de dólares de deuda senior garantizada por capital de carácter perpetuo y subordinado, un instrumento que recibe tratamiento contable como patrimonio bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La emisión recibió una demanda por más de 2 mil 500 millones de dólares, equivalentes a una sobresuscripción superior a tres veces el monto colocado.

La diferencia es relevante. Mientras la deuda tradicional genera obligaciones de amortización y vencimientos definidos, el capital permanente aporta mayor estabilidad financiera y refuerza el balance. Para una empresa intensiva en inversiones como Cox, esto se traduce en mayor capacidad para ejecutar proyectos, financiar crecimiento y afrontar nuevas oportunidades de desarrollo.

La operación confirma además una tendencia cada vez más valorada por los mercados: priorizar la calidad de la estructura de capital por encima del simple acceso a financiación.

Home Depot invierte 500 mdp

The Home Depot, encabezada en México por José A. Rodríguez, alista una inversión de casi 500 millones de pesos para la apertura de una nueva tienda en Lerma, Estado de México. Con esta unidad, la cadena alcanzará 17 establecimientos en la entidad y generará 100 empleos directos, los cuales se integrarán a los mil 550 colaboradores que ya operan en el mercado mexiquense.

El proyecto en Lerma forma parte de una estrategia de expansión iniciada en 2025, cuando la empresa anunció un plan de inversión de mil 300 millones de dólares para los próximos años con el objetivo de robustecer su infraestructura logística y superar las 160 sucursales a nivel nacional.

A 25 años de su desembarco en el país y con una inversión acumulada superior a los 52 mil millones de pesos, The Home Depot opera 144 tiendas, emplea a más de 18 mil personas y mantiene presencia en las 32 entidades federativas, consolidando su apuesta de crecimiento a largo plazo en el mercado mexicano.