‘Blindan’ AICM

El Segundo Informe de Gobierno destacó los resultados en materia de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dirigido por el almirante Juan José Padilla Olmos. En sus terminales se han movilizado más de 25 millones de pasajeros y registró más de 182 mil operaciones a julio de este año. La estrategia integral del AICM en materia de seguridad incluyó la realización de 10 mil 761 patrullajes a pie y 943 en vehículo dentro del aeropuerto, además de 2 mil 336 recorridos dedicados específicamente a localizar y neutralizar posibles artefactos explosivos, así como la operación de 3 mil 629 cámaras de videovigilancia con detección de equipaje abandonado y movimientos inusuales.

Las acciones coordinadas entre la Armada de México y seis empresas de seguridad privada, entre las que destacan Serprosep y Armour King encargadas de puntos de inspección y resguardo de aeronaves, permitieron el aseguramiento histórico de 335.8 kilogramos de sustancias ilícitas, mil 233 municiones, seis armas de fuego, 543.4 toneladas de pepino de mar y 264 especies exóticas, derivando en la detención de 29 personas puestas a disposición de la FGR.

Dudas sobre Apple

Barclays advirtió sobre interrogantes clave que podrían frenar las ventas de Apple, que encabeza John Ternus, en los próximos trimestres. Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max registraron un incremento inicial de casi mil 700 pesos, ubicándose en México en hasta 48 mil pesos, posicionándose como el dispositivo más costoso en la historia de la familia iPhone.

Entre las dudas de Barclays destacan el impacto de la elasticidad de precio en la demanda, cuellos de botella en el suministro del teléfono plegable y presiones en la cadena de componentes por el consumo masivo de memorias para Inteligencia Artificial.

Asimismo, la omisión de un iPhone 18 base este otoño, debido a que el modelo más básico se presentará hasta marzo del 2027, dejará un vacío de hasta 30 millones de unidades en el último trimestre. Además, el banco concluyó que el retraso percibido de Apple en IA evitará un ciclo masivo de renovación, restando impacto al lanzamiento de los AirPods 5 y los nuevos Apple Watch.

Médicos a tu lado

Seguros Monterrey New York Life, presidida por Gustavo Cantú, realiza en Playa del Carmen el segundo congreso de su programa “Médicos a tu lado”. Encabezada por Gabriel Moraes, director ejecutivo de Operaciones, la iniciativa reúne a 80 médicos, 45 proveedores y 27 ejecutivos para transitar de una relación tradicional hacia un esquema coordinado que mantenga al paciente en el centro, sin afectar la libre elección ni la autonomía médica.

El programa opera en ocho especialidades clave para reducir tiempos de espera y trámites administrativos. Para la aseguradora, el reto en gastos médicos mayores radica en construir mecanismos que ofrezcan una experiencia ágil, clara y predecible al usuario desde la orientación inicial, trascendiendo la simple cobertura de cuentas hospitalarias.

Captan 10 mil 700 mdp

En medio de una competencia cada vez más intensa por el ahorro de los mexicanos, Libertad Financiera, al mando de Silvia Lavalle, reveló que al cierre de junio de 2026, la administraba más de 10 mil 700 millones de pesos en captación, indicador que durante los últimos tres años registró un crecimiento anual cercano a 5.6 por ciento, por encima del avance promedio estimado de la banca, de alrededor de 3 por ciento.

Durante este año, Libertad ha mantenido un coeficiente de entre 35 y 40 por ciento, muy por encima del 10 por ciento mínimo regulatorio. A ello se suma un nivel de capitalización de 133 por ciento al cierre de junio, con lo que se mantiene en Categoría 1. La institución celebra 66 años de operación y más de 2.4 millones de clientes, una escala relevante dentro del mercado de las Sofipos.

Ciberseguridad e IA

KIO IT Services, dirigida por Bruno Juanes, presentó su portafolio The BREAK, un conjunto de soluciones tecnológicas diseñado para anticipar fallas, automatizar decisiones y conciliar operaciones fiscales mediante sus herramientas Prophecy, SymphonIA y SincronIA.

Esta apuesta busca mitigar riesgos operativos y financieros en sectores clave como manufactura, retail, finanzas y seguros, donde cualquier interrupción o inconsistencia genera un impacto directo en la productividad y las ventas.

Para impulsar la estrategia y acelerar la penetración en IA, ciberseguridad y servicios en la nube, la compañía incorporó a Rafa Sánchez Loza como Chief Revenue Officer.

El exdirector general de Microsoft sumará su experiencia de tres décadas en el sector para capitalizar la redistribución de presupuestos corporativos.