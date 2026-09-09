Rescate de alimentos

México pierde más de 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes a 34 por ciento de la producción, con un impacto superior a los 400 mil millones de pesos y una parte de esa merma comienza con variaciones de temperatura que dañan los productos.

En este contexto, la FoodTech chilena UNK, fundada en 2017, llega a México con una plataforma que permite vigilar en tiempo real la temperatura y la humedad de los productos, seguir su recorrido y supervisar procesos críticos a lo largo de la cadena. UNK llega respaldada por más de 2 mil 500 puntos de gestión de temperatura activos y alrededor de 50 clientes en Chile, entre ellos Sodexo, Aramark, DHL y Domino’s Pizza, además de tener presencia en cerca del 70 por ciento de las operaciones mineras de Chile.

La operación estará encabezada por Francisco Cuevas, cofundador y country manager de UNK en México, con la mira puesta en las industrias de alimentos, retail, restaurantes, logística y almacenamiento. Su propuesta es reemplazar los controles manuales por mediciones continuas y alertas que faciliten una respuesta oportuna.

Becas internacionales

Un grupo de 20 jóvenes concluyó el Programa de Desarrollo de Habilidades Laborales 2026, una iniciativa impulsada por ExxonMobil México, su red de distribuidores de lubricantes y combustibles Mobil, y coordinada por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS). Durante cuatro semanas, los estudiantes procedentes de estados como Jalisco, Michoacán, Chiapas y Yucatán participaron en un entrenamiento intensivo en la Universidad de Texas en Austin focused en inteligencia artificial, análisis de datos, liderazgo y competencias globales, complementado con una visita al campus de la energética en The Woodlands, Texas.

Solid Pérez, presidenta y directora general de ExxonMobil México, destacó que esta colaboración busca ampliar el acceso del talento nacional a experiencias académicas internacionales para robustecer su perfil profesional en un mercado altamente digitalizado. En tanto, Dan Moore, vicepresidente de Finished Lubricants de la firma, y Alma Calderón, directora ejecutiva de COMEXUS, coincidieron en que el programa brinda a los jóvenes herramientas avanzadas para responder a las nuevas exigencias de la economía.

Transparencia y hospitales

Los hospitales que miden y hacen públicos sus resultados ganan terreno en eficiencia y credibilidad en América Latina, según se desprende del Ranking IntelLat de Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina 2026, cuyos resultados se darán a conocer este miércoles. El estudio, que abarca 105 instituciones de 10 países, confirma que la transparencia es una ventaja competitiva.

En México se evaluaron a nueve hospitales privados mexicanos que destacaron por tener una menor ocupación de camas y quirófanos que el promedio regional, estancias hospitalarias más cortas y una mejor rentabilidad. Así, la ocupación de camas se ubicó en 59.2 por ciento en 2025, frente a 82.6 por ciento en América Latina, mientras que la utilización de quirófanos alcanzó 54.5 por ciento, contra 72.5 por ciento en la región. Los indicadores sugieren una mayor disponibilidad de capacidad instalada y procesos operativos más ágiles, factores que contribuyen a un mejor desempeño financiero y asistencial.

El dato relevante está en los resultados financieros de estos nueve hospitales. Aunque los ingresos crecieron 15.1 por ciento, por debajo del promedio regional de 18.6 por ciento, resalta que su utilidad sobre ventas alcanzó 9.1 por ciento, casi el doble del 5.1 por ciento observado en la muestra latinoamericana general.

Agua para Cuxtitali

Tras 18 meses de desabasto por la pérdida de acceso regular a los manantiales Chupactik y Quembo, el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, restableció su suministro de agua mediante un modelo de cooperación pública, privada y comunitaria. El proyecto, iniciado en 2023, contó con el cofinanciamiento de Coca-Cola FEMSA, encabezada en el país por Ian Craig, y los propios usuarios del sistema, articulado junto con el ayuntamiento local, SAPAM, organizaciones civiles y Comités de Agua. La obra incluyó la construcción de un pozo con capacidad para entregar hasta 432 mil litros diarios, lo que permite atender a cerca del 90 por ciento de la comunidad y liberar el abasto del manantial Chupactik para la zona alta. Más allá de la infraestructura, el caso destaca como un esquema funcional de gobernanza local, donde la articulación entre vecinos, autoridades e iniciativa privada logró transformar una crisis de servicios básicos en una solución hídrica de largo plazo.