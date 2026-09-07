Hevia Baillères entra a la NFL

El empresario e inversionista mexicano Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond, se unió al grupo propietario de los Seattle Seahawks, convirtiéndose en uno de los primeros inversionistas nacionales con participación en una franquicia de la NFL.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano. Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad, y me siento honrado y agradecido”, dijo Hevia Baillères.

La operación suma a HBeyond a un consorcio de control liderado por la familia Khosla e integrado por inversionistas internacionales dentro del equipo campeón del Super Bowl LX.

La firma de inversión, que opera desde Nueva York, Ciudad de México y Miami, respalda proyectos de tecnología, IA e instituciones deportivas de alcance global mediante esquemas de capital permanente.

Hevia Baillères, quien previamente fundó empresas en fintech, IA y logística vendidas a instituciones como Santander o fusionadas como el caso de Lok, constituyó HBeyond tras separar sus activos del grupo empresarial familiar.

Interlocutor clave

Octavio de la Torre, al frente de CONCANACO SERVYTUR, continúa consolidándose como un interlocutor entre el sector terciario y el gobierno federal. Durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presencia activa y cercana del líder empresarial reflejó la solidez de una relación estratégica que busca traducir la representación gremial en canales abiertos de diálogo y capacidad de influencia en la toma de decisiones.

El impacto de esta interlocución se observa en el combate a la extorsión, una de las principales banderas impulsadas por su gestión para proteger a comerciantes y negocios familiares. El pacto coordinado por De la Torre para hacer frente a este delito ya ha sumado la colaboración de autoridades y cámaras empresariales en 16 entidades federativas, con miras a seguir ampliando su alcance. Esta estrategia demuestra que la representación empresarial efectiva combina la apertura de canales políticos con propuestas concretas para llevar las causas del sector comercio y servicios a la agenda pública nacional.

Optimizar la radioterapia

En el marco del Día Mundial de la Radioterapia, que se conmemora este 7 de septiembre, Varian, el área especializada en Atención Oncológica de Siemens Healthineers, ha puesto el foco en la necesidad de aprovechar mejor las capacidades existentes y fortalecer el acceso a radioterapia, frente a una demanda de atención que seguirá creciendo en los próximos años.

El desafío es mayúsculo: México registró una estimación de más de 201 mil nuevos casos de cáncer en 2024, y las proyecciones para América Latina prevén un incremento de 85 por ciento en los diagnósticos hacia 2050, pasando de 1.5 a 2.9 millones de casos anuales.

A nivel mundial, más del 50 por ciento de las personas con cáncer requieren radioterapia en algún momento de su tratamiento.

En México existen alrededor de 160 equipos de radioterapia; sin embargo, en el sector público se contabilizan 98 aceleradores lineales, con una marcada disparidad geográfica, ya que 40 se concentran en el centro del país y solo 17 en el sur-sureste. Ante esta realidad, actores como el IMSS buscan optimizar la infraestructura actual. Varian subraya que para cerrar las brechas de acceso se requiere mejorar la eficiencia de los procesos, integrar innovación tecnológica, formar talento especializado y fomentar la colaboración en el sistema de salud.

Relevo en Hilton

Hilton anunció el nombramiento de Kolin Pound como nuevo Presidente de Área para el Caribe y América Latina (CALA). En esta posición, efectiva desde el 24 de agosto de 2026, Pound supervisará las operaciones de la cadena en la región, reportando directamente a Danny Hughes, Presidente para las Américas de Hilton. El ejecutivo se encargará de coordinar la operación hotelera, fortalecer la cultura corporativa y colaborar con propietarios e inversionistas para respaldar el plan de expansión de la marca.

Pound se incorpora procedente de Ares Management, donde se desempeñó como director general gestionando activos inmobiliarios y hoteleros en la región. Previamente ocupó la posición de senior principal en Walton Street Capital, consolidando una trayectoria enfocado en transacciones, adquisiciones y mejora operativa de activos.