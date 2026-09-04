Futuro de Amazon

Con una inversión global de 2 mil 500 millones de dólares destinada a la iniciativa Future Ready 2030, Amazon capacitará a 50 millones de personas en habilidades clave ante la evolución que la IA imprimirá en los perfiles laborales.

En entrevista, Diego Méndez de la Luz, director general de Operaciones de Amazon México, enfatizó que la estrategia de la compañía no busca sustituir personal, sino transformar el perfil de los puestos existentes a través de la educación continua y la movilidad interna para su plantilla.

En el mercado nacional, Amazon suma más de 15 mil empleados que tienen la oportunidad de desarrollarse en áreas como operaciones, tecnología, transporte, logística, marketing y funciones corporativas. Esta visión de capital humano se respalda en una inversión superior a los 145 mil millones de pesos desde el inicio de sus operaciones en el país en 2015, destinados a infraestructura, cadenas de suministro e innovación.

Asimismo, mediante Amazon Web Services, la firma ha capacitado a más de 500 mil personas en tecnología de la nube desde 2017.

Para el personal operativo en México, la empresa utiliza la plataforma Global Operations Learning & Development, la cual ofrece rutas de aprendizaje que van desde la integración inicial hasta programas directivos en coaching y toma de decisiones.

Méndez de la Luz destacó que la compañía financia certificaciones y grados académicos para sus colaboradores, asegurando que la tecnología sea un motor de crecimiento profesional en todas las etapas de sus carreras.

Kavak, Hertz y CarShop

La plataforma de autos seminuevos Kavak, anunció su llegada por primera vez al sureste de México con el inicio de operaciones en Yucatán y Quintana Roo. La incursión se concreta mediante una alianza estratégica con Hertz México y su división de seminuevos, CarShop, con la apertura durante septiembre de tres puntos de atención comercial: dos ubicados en Mérida (Montejo) y uno en Cancún (Las Américas).

El acuerdo integra la infraestructura, el inventario y la gestión de flotas de Hertz México con las herramientas tecnológicas, alternativas de financiamiento y servicios posventa de Kavak. La estrategia busca atender un mercado con dinamismo creciente.

“Esta colaboración marca un paso relevante en la evolución de Kavak en México. Estamos construyendo una estrategia de crecimiento más personalizada, capaz de responder mejor a la forma en la que las personas compran, venden y financian autos en cada mercado. El sureste es una región con un gran dinamismo y una demanda creciente de soluciones automotrices confiables”, dijo Saúl Crespo Laborem, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Kavak.

Marco Andueza, CEO de Carshop y Hertz México, señaló que la unión permitirá aportar vehículos con historial de mantenimiento verificado e infraestructura local. Ambas compañías evaluarán los resultados de esta primera etapa para analizar la posible extensión del modelo de co-branding a otras regiones del país.

Fichaje clave

Donde están poniendo las fichas financieras es en Vambe, la startup latinoamericana de inteligencia artificial conversacional que opera en Chile, Brasil y México.

La firma determinó que el mercado mexicano es su prioridad regional para este año, con el objetivo de cuadruplicar su escala de negocio en el país. Para comandar este despliegue, la tecnológica fichó a Roger Keesling como nuevo country manager en México.

El ejecutivo, quien cuenta con un MBA en IA, llega tras liderar estrategias de crecimiento masivo en Spin by OXXO (FEMSA), donde supervisó transacciones por más de 500 mil millones de pesos anuales y en Rappi a nivel regional.

Con su llegada, la compañía busca acelerar la colocación de sus agentes autónomos y consolidarse como el socio tecnológico clave para la eficiencia comercial de los corporativos locales.

Recaudación aduanera

En julio, el Puerto de Manzanillo, encabezado por el vicealmirante José Ignacio Moreno Díaz, se consolidó como líder logístico y comercial al registrar la mayor recaudación aduanera de México con casi 20 mil millones de pesos, superando a Nuevo Laredo.

De acuerdo con la ANAM, dicho monto representó el 27 por ciento de los ingresos de las aduanas marítimas, las cuales concentran el 55 por ciento del total del sistema aduanal del país.

Para impulsar esta competitividad, la Asociación de Terminales y Operadores Manzanillo y sus asociados llevarán a cabo esta semana el 3er Summit Anual ASTOM en el Valle de Guadalupe.