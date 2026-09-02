Guerra por Axtel

Las acciones de la mexicana Axtel registraron alzas bursátiles de 5.8 por ciento al cierre de ayer, luego de que Flo Networks, proveedor de infraestructura digital con sede en Estados Unidos, anunciara su intención de lanzar ofertas públicas de adquisición (OPA) simultáneas por hasta el 100 por ciento de los títulos de Axtel y su controladora del mismo nombre.

La propuesta plantea un desafío directo a la OPA presentada previamente por 4 Tech Plus, vehículo de inversión representado por el copresidente de Axtel, Tomás Milmo Santos, que busca consolidar el control accionario de la empresas mexicana de tecnologías de la información y comunicación mediante una valoración patrimonial cercana a 632 millones de dólares.

Mientras Flo Networks aún no revela los términos financieros definitivos de su oferta, la cual requerirá la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional Antimonopolio, la propuesta de 4 Tech Plus fijó un precio de 3.86 pesos por CPO de Axtel y 1.22 pesos por acción de Controladora Axtel.

Dichos montos representan primas superiores al 38 por ciento respecto al promedio de cotización de los últimos 30 días.

Analistas de Scotiabank estiman que la valuación de Flo Networks se ubicará en niveles similares y destacaron que la transacción permitiría a la firma estadounidense extender su cobertura al 90 por ciento de los parques industriales en México.

Al respecto, Miguel Fernández, director ejecutivo de Flo Networks, señaló que la adquisición responde a una visión de largo plazo para conectar la infraestructura digital de la región, destacando que la integración de redes, capacidades y talento creará una plataforma de infraestructura digital más sólida para atender a clientes en todo México y el extranjero. Veremos quién gana.

Bienestar animal

Kekén, negocio porcícola de KUO, presidido por Fernando Senderos, ha hecho del bienestar animal un componente de su estrategia productiva y de crecimiento internacional. La compañía recibió tres reconocimientos de CloverLeaf Animal Welfare Systems por sus avances en bienestar animal, sostenibilidad e inclusión. Su certificación, vigente desde 2022 y respaldada por auditorías externas, comprende 71 unidades productivas, incluidos sus socios aparceros, y sus tres plantas de procesamiento.

La estrategia cobra relevancia comercial porque Kekén destina 30 por ciento de su producción a más de 10 países de América, Asia y África, entre ellos Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. En mercados que demandan trazabilidad, inocuidad y verificación independiente, el manejo de los animales, la bioseguridad, la atención sanitaria y las condiciones de las instalaciones también se convierten en factores de competitividad.

La firma recibió además un reconocimiento por T-Incluye, programa que ha incorporado a más de 200 personas con discapacidad y capacitado a más de 8 mil colaboradores. El modelo dio origen a Península T-Incluye, red integrada por más de 130 empresas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que genera más de 500 empleos.

Escudo contra multas del SAT

La base de empresas mexicanas que utilizan Odoo Enterprise creció 51 por ciento entre 2023 y 2024, y 44 por ciento adicional entre 2024 y 2025, un ritmo de expansión sostenido en lo que va de 2026.

A nivel global, la compañía mantiene un crecimiento anual mínimo del 50 por ciento desde hace una década, respaldada por una plantilla regional en expansión constante y una amplia red de partners oficiales.

Miquel Torner, director general de Odoo México, destaca que el mercado nacional es estratégico debido a la necesidad de las empresas por crecer sin sumar complejidad a su operación, transitando de herramientas aisladas a plataformas integradas.

El lanzamiento de la versión Odoo 20 coincide con un entorno de fiscalización más estricto, donde errores en CFDIs o contabilidad electrónica conllevan sanciones severas según el Código Fiscal de la Federación, en un contexto donde 40 por ciento de las PyMEs sufre inconsistencias contables recurrentes. Para mitigar estos riesgos, la nueva versión amplía funciones de inteligencia artificial y refuerza la localización fiscal mexicana al analizar XML de proveedores, detectar discrepancias y verificar listas del SAT, además de adaptar la gestión de gastos a la normativa local con llenado automático de la DIOT.