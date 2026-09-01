Relevo en Herbalife

Herbalife anunció que Stephan Gratziani dejará su cargo como director ejecutivo (CEO) a partir del 31 de octubre de 2026.

“Durante los últimos años hemos establecido una estrategia clara y reforzado el enfoque de la compañía en nuestros distribuidores y los mercados a los que sirven (...). Ahora que el negocio ha vuelto a crecer y cuenta con una base sólida, este es el momento adecuado para que la empresa entre en su siguiente etapa, con un mayor énfasis en la ejecución y las operaciones dentro de nuestra compleja organización global. Mantengo un profundo compromiso con Herbalife y espero seguir apoyando a la compañía como consultor, además de regresar a mis raíces como distribuidor, mientras dedico más tiempo a mi familia”, declaró Gratziani.

Tras su salida, Gratziani continuará colaborando con la firma como consultor de estrategia y desarrollo de negocio, además de retomar la gestión de su red independiente de cerca de 700 mil distribuidores y miembros.

Para supervisar la transición, el Consejo de Administración constituyó un comité de sucesión y designó a John DeSimone, actual director financiero (CFO), como CEO interino a partir del 1 de noviembre.

Gratziani se incorporó al liderazgo corporativo en agosto de 2023 para revertir 12 trimestres de contracción tras la pandemia; tras consolidar la ruta de crecimiento, Michael O. Johnson, presidente ejecutivo del Consejo, agradeció su aportación estratégica para estabilizar las operaciones de la compañía a nivel global.

“Stephan nos brindó una visión para nuestra comunidad Herbalife y una ruta para convertirnos en líderes en salud y bienestar, así como en la oportunidad de negocio independiente que ofrecemos. Personalmente, y en nombre de todo el Consejo, le agradezco enormemente la inversión de tiempo, energía y pasión que ha dedicado a Herbalife y a todos nuestros grupos de interés. Espero seguir contando con sus aportaciones mientras continuamos impulsando la estrategia que ayudó a establecer, con un énfasis creciente en la ejecución y el desempeño operativo”, dijo.

Chapultepec sin residuos

“Chapultepec sin Residuos” coloca sobre la mesa un asunto que suele perderse entre campañas de concientización, reciclar no depende únicamente de que las personas separen sus residuos, también requiere infraestructura, logística y rutas claras para que los materiales recuperados lleguen a procesos de aprovechamiento. La participación de Coca-Cola FEMSA, dirigida por Ian Craig García, en esta iniciativa incorpora equipamiento, insumos y voluntariado al nuevo centro de acopio del Bosque de Chapultepec. El proyecto contempla, además, la recolección periódica de botellas y su traslado a un centro especializado. El valor de estas acciones está en su capacidad para convertir la separación en una cadena funcional. La economía circular exige precisamente eso, que un residuo deje de ser el punto final y encuentre una ruta para reincorporarse al ciclo productivo. Una cultura del reciclaje exitosa debe fundarse sobre la importancia en el desarrollo de la infraestructura que demanda esta operación.

Por el agua del mañana

En un momento en que la gestión del agua se ha convertido en un factor clave para la competitividad, Aquatech México celebra su décima edición reuniendo a más de 250 empresas y cerca de 10 mil profesionales del sector en Centro Banamex desde hoy 1 de septiembre hasta el jueves 3. Bajo el liderazgo de Alejandra Escalante, show director de Aquatech México, el evento reunirá a los principales actores del sector para discutir regulación, infraestructura, digitalización y financiamiento. El objetivo es impulsar soluciones innovadoras que respondan a los retos del agua y consolidar su papel como un factor estratégico para la competitividad y el desarrollo económico de México.