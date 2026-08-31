Robot en quirófanos

La modernización de los quirófanos en México suma un nuevo avance con la llegada de ExcelsiusGPS, plataforma de navegación robótica para cirugías de cráneo y columna traída al país por la empresa COMERKER. El equipo integra planeación y visualización en tiempo real para ayudar a los cirujanos a definir trayectorias precisas y verificar implantes, manteniendo en todo momento el control médico. Su introducción es útil en el contexto nacional, donde ocho de cada diez mexicanos sufren problemas de columna, según el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología.

Alejandro García Conde Orozco, CEO de COMERKER, destacó que si bien la tecnología eleva la precisión en intervenciones complejas cerca de estructuras neurológicas delicadas, su verdadero impacto depende de la preparación de los especialistas. “La tecnología proporciona información y referencias; el control y las decisiones permanecen en manos del cirujano”, explicó.

En procedimientos de columna mínimamente invasivos, la plataforma logra un 98 por ciento de precisión en la colocación de tornillos y reduce más del 50 por ciento el tiempo en dicho paso.

Para garantizar un uso seguro, los cirujanos se capacitarán mediante áreas de simulación en el Centro Especializado Médico Avanzado (CEMA Lat) antes de incorporar el sistema a la práctica clínica.

Rompen sesgo laboral

En México, el título universitario no siempre garantiza el acceso al primer empleo; factores como el origen académico, la residencia o la red de contactos continúan marcando el ingreso al mercado laboral. Para hacer frente a esta brecha, INROADS México, organización dirigida por Francisca Labbé, cumple tres décadas conectando a universitarios de escasos recursos con oportunidades profesionales dentro de grandes empresas. Desde su inicio, la entidad ha impulsado a más de 51 mil 600 jóvenes y colaborado con más de 372 corporativos globales y nacionales, entre los que destacan Santander, HSBC, Google, Oracle, Cisco, HP, EY, L’Oréal, Colgate-Palmolive y Warner Bros.

El programa integra capacitación técnica y herramientas digitales, inglés, desarrollo de habilidades blandas, mentorías y vinculación directa con el sector privado. Este esquema permite alcanzar una tasa de empleabilidad del 90 por ciento entre sus egresados, así como un incremento de hasta 141 por ciento en los ingresos de sus familias.

El modelo atiende una contradicción recurrente del entorno laboral mexicano: mientras miles de profesionales recién egresados buscan su primera vacante formal, diversas compañías enfrentan dificultades para cubrir sus perfiles clave. Bajo la perspectiva de Francisca Labbé, el reto no reside en la falta de capacidades, sino en la ausencia de canales para identificar y conectar el talento sin que el acceso dependa de relaciones previas.

Reconocimiento global

House of Films, central de producción de Grupo UPAX dirigida por Fermín Acosta, fue reconocida internacionalmente en Le Book por el desarrollo de Totem IA, una solución de IA creada para transformar la publicidad en el punto de venta. La herramienta integra una cámara digital, una computadora y un agente de IA a las pantallas de Promo Espacio (empresa de DOOH) para identificar prendas u objetos de los transeúntes en tiempo real y desplegar ofertas hiperpersonalizadas al instante.

El proyecto llega en un momento de fuerte expansión para la publicidad digital exterior en México, mercado que alcanzó 355.9 millones de dólares en 2025 y prevé superar los 827 millones hacia 2034, impulsado por la analítica de audiencias en tiempo real. Además de su aplicación en retail, la tecnología desarrollada por la firma mexicana vislumbra usos en hotelería, turismo y boutiques.

Digitalización de las Mipymes

Bajo la dirección de Kirsten Pan en Latinoamérica, DiDi Food impulsa la digitalización de más de 65 mil restaurantes activos en México con la integración de DiMi, asistente conversacional basado en IA. En su primera fase, DiMi opera desde WhatsApp para agilizar el registro de nuevos establecimientos. Mediante la prevalidación de documentos en tiempo real, la herramienta optimiza el proceso de revisión en 68 por ciento y permite que 8 de cada 10 restaurantes completen su alta en 14 horas.

A partir del cuarto trimestre del año, la tecnología ampliará sus capacidades hacia el soporte operativo diario y la asesoría de ventas, facilitando la simulación de ganancias y la configuración de promociones desde el chat.

Hacia 2027, la compañía prevé escalar esta solución a decenas de miles de comercios en el país.