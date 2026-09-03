Helada noticia

Grupo Herdez formalizó su alianza estratégica con el segundo mayor fabricante de helados del mundo por ventas minoristas, Froneri International Limited para la reestructuración y operación de su negocio de helados en México, tras concluir el proceso de aprobaciones regulatorias iniciado en abril de 2026.

La operación se estructuró mediante la creación de una sociedad conjunta donde ambas compañías mantienen una participación económica idéntica del 50 por ciento.

Como parte del acuerdo, Herdez aportó los activos de la división, que incluye licencias y marcas como Helados Nestlé, Häagen-Dazs, Mega y Carlos V, mientras que la inglesa Froneri inyectó capital y asumió la administración y gestión operativa de la entidad.

Froneri International Limited se constituyó en 2016 como una empresa conjunta (joint venture) participada al 50 por ciento por la multinacional Nestlé y el fondo de capital privado PAI Partners. Con sede en Leeming Bar, Reino Unido, la compañía opera en más de 25 países y gestiona un portafolio de marcas globales de alto reconocimiento que incluye a Häagen-Dazs, Oreo, Milka, Maxibon, Nuii y Cadbury

Esto tendrá posibles implicaciones indirectas para Grupo KUO, que dirige Alejandro de la Barreda Gómez, debido a la integración del 50 por ciento de Herdez del Fuerte dentro de sus métricas proforma y a la menor contribución de la división a nivel consolidado.

ASUR suma 20 aeropuertos

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que dirige Adolfo Castro Rivas informó el cierre de la adquisición del 100% de la participación accionaria en Companhia de Participações em Concessões (CPC), subsidiaria de la firma Motiva, por un monto final de 5 mil 100 millones de reales brasileños (aproximadamente 992.2 millones de dólares) tras ajustes de cierre.

La transacción, liquidada con recursos provenientes de un crédito previamente comprometido, marca la entrada formal del grupo mexicano al mercado de aviación de Brasil e incorpora un portafolio de 20 aeropuertos distribuidos en cuatro mercados de América Latina y el Caribe.

Un análisis emitido por Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex) calificó la operación con un sesgo positivo, destacando que la plataforma adquirida registró un crecimiento operativo de 6.1 por ciento en tráfico de pasajeros durante 2025, encabezado por un alza de 15.7 por ciento en Curazao, superando el avance de 0.5 por ciento presentado por ASUR en el mismo ejercicio.

“La emisora expandirá de manera significativa sus operaciones ya que con dato al 2025, el tráfico de los aeropuertos de Motiva representa aproximadamente el 66 por ciento del tráfico total de ASUR. No obstante, es importante señalar que Motiva no mantenía una participación accionaria del 100 por ciento en todas las concesiones aeroportuarias incluidas en la transacción”, indicó Valmex en un análisis de la transacción.

Asimismo, los ingresos excluyendo construcción de los activos comprados mostraron un incremento estimado del 12.3 por ciento en pesos mexicanos durante 2025, respaldados por un avance cercano al 8 por ciento en el EBITDA Ajustado durante el segundo trimestre de 2026.

La transacción se concretó a un múltiplo implícito de 8.8x EV/EBITDA, cifra superior al nivel de cotización de 7.9x al que cotizaba ASUR en el mercado al inicio de septiembre de 2026.

Carso vende en El Salvador

Fortaleza Materiales, que forma parte del segmento de Materiales de Grupo Carso (GCARSO), que dirige Antonio Gómez García, cerró la venta por alrededor de 75 millones de dólares de su subsidiaria Desarrollos Industriales DIR El Salvador a la firma CMD Holdings. La operación se encuentra sujeta a los ajustes habituales de cierre, e incluyó la transferencia del 65 por ciento de la participación indirecta que la compañía mantenía en Cementos Fortaleza El Salvador.

La operación quedó formalizada el 31 de agosto de 2026 y tendrá un impacto contable reflejado a partir de los resultados del tercer trimestre. De acuerdo con un análisis de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), la desinversión se califica como positiva al alinearse con una estrategia de optimización y simplificación del portafolio del conglomerado.

Durante el segundo trimestre de 2026, la división de Materiales aportó aproximadamente el 13.5 por ciento de los ingresos consolidados de Grupo Carso y cerca del 37 por ciento de su EBITDA.