Calculan mal las pensiones

Al denunciar que 6 de cada 10 resoluciones de pensión en México están mal calculadas, el secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), Iván Navarro Morales, llamó a los afectados a buscar asesoría con profesionales del derecho laboral para que, en caso de ser procedente, un juez obligue al Seguro Social a ajustar la pensión.

“El IMSS tiene como principal obligación cuidar a los trabajadores en el retiro y los está dejando a la deriva, en una flagrante violación a sus derechos humanos”, dijo el especialista y litigante en materia de seguridad social.

Explicó que para reclamar una pensión mal calculada, es fundamental revisar la resolución administrativa y presentar una reclamación dentro de los plazos establecidos. Si es procedente el ajuste de pensión, es importante hacer valer el derecho de los afectados de la mano de una asesoría jurídica profesional.

Navarro Morales denunció que miles de adultos mayores con pensiones bajo la Ley del IMSS de 1973 perciben ingresos inferiores al salario mínimo vigente en la Ciudad de México, actualmente de 9 mil 582.47 pesos al mes.

“En algunos casos, estos pensionados no reciben ni la mitad de un salario mínimo, con montos cercanos a 4 mil 500 pesos al mes, lo que es una flagrante violación a sus derechos humanos y la justicia social”, puntualizó.

Agregó que si la ley cuida que un trabajador en activo obtenga por lo menos un salario mínimo, con mayor razón debe cuidar al asalariado en retiro, toda vez que el hecho de estar pensionado no significa que sus necesidades sean menores, “incluso, los gastos en la tercera edad son mayores”, aseveró. Estimó que el problema radica en que el IMSS y los jueces laborales no aplican estrictamente los beneficios de la Ley de 1973, optando por calcular las pensiones con base en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) o el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), lo que reduce progresivamente el poder adquisitivo de los jubilados.

Financiamiento para Pymes

Bajo la presidencia de Jorge H. Santos, CAINTRA Nuevo León impulsa una estrategia integral de financiamiento y capacitación para facilitar capital de trabajo e inversión a sus empresas asociadas, segmento clave considerando que el 85 por ciento de sus más de 5 mil 200 socios son Pymes. El plan opera mediante tres ejes principales: factoraje, créditos preferenciales y formación financiera. A través de alianzas con Banregio y Santander, el organismo ha gestionado 172 solicitudes de crédito por cerca de 500 millones de pesos, mientras que su convenio con Nacional Financiera (NAFIN) brinda a 293 MiPymes condiciones de factoraje un punto porcentual por debajo del mercado al integrarse a cadenas de valor del Plan México. En el marco del inicio de la Expo PyME 2026 en el estado, CAINTRA busca sumar nuevas instituciones financieras para ampliar las opciones de liquidez de sus agremiados y conectar las oportunidades comerciales de la región con esquemas de crédito accesibles, previendo extender próximamente los beneficios de factoraje a más de 4 mil pequeñas y medianas empresas.

Fórmula regiomontana

Para José Antonio Fernández Carbajal, la verdadera fórmula contra la pobreza se encuentra en un circuito muy concreto: buena educación, empleo formal y capacidad de ahorro. En su intervención durante la entrega del Premio Eugenio Garza Sada, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA planteó que la productividad tiene que ir amarrada con acceso a la salud, crédito y vivienda digna para que la gente de verdad pueda armar un patrimonio y planear su retiro. El razonamiento del empresario regiomontano apunta a la realidad del mercado: en medio de las sacudidas económicas globales y la competencia entre grandes potencias, México solo va a capitalizar sus oportunidades si cuida a su fuerza laboral y le da certezas. Frente a la volatilidad que se vive afuera, el líder del conglomerado hizo un llamado a conservar la templanza y a entender que la generación de riqueza requiere un compromiso compartido entre las empresas, la ciudadanía y las instituciones del país.