Monetización digital 

Con un mercado nacional que supera los mil millones de dólares y proyecta alcanzar los 2 mil 500 millones hacia 2033, el sector del retail media en México suma un nuevo competidor. Haku Media inició operaciones en el país para desarrollar y gestionar redes publicitarias en sitios web y aplicaciones de tiendas minoristas y marketplaces, permitiéndoles monetizar su tráfico y datos de compra para disputar presupuestos a plataformas de terceros. De acuerdo con Grand View Research, este segmento mantendrá un crecimiento anual promedio de 11.2 por ciento en el país entre 2026 y 2033, impulsado por márgenes operativos que, según McKinsey & Company, pueden ubicarse entre 50 y hasta 70 por ciento.

Juan Martín Calandra, cofundador y CEO de Haku Media, destacó que el valor clave del retail media radica en su precisión para medir desde la exposición publicitaria hasta la conversión de compra. Pese al potencial, estudios de la firma revelan que solo dos de cada 10 sitios en Latinoamérica cuentan con esta tecnología y enfrentan baja ocupación de espacios. Fundada por exejecutivos de McKinsey, Mercado Pago y Fintonic, la compañía busca resolver este rezago instalando la infraestructura técnica en semanas y asumiendo la comercialización de inventarios publicitarios con marcas y agencias en el mercado mexicano.

Netflix quinceañera

A 15 años de su llegada a México y a 11 del estreno de Club de Cuervos, Netflix fortaleció su huella operativa y creativa en el país al extender sus rodajes a más de 100 ciudades. La plataforma concentra el 50 por ciento de sus locaciones fuera de la Ciudad de México, filmando en destinos como Guadalajara, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Boca del Río, Hermosillo y Tijuana.

Esta descentralización ha generado un impacto directo en la industria audiovisual, al colaborar con más de 50 casas productoras mexicanas y contratar a más de 15 mil personas entre elenco y personal técnico. A este volumen se suman más de 20 mil contrataciones diarias de extras, consolidando una red regional que impulsa el empleo y la proveeduría local más allá de la capital.

Nace gigante de energía

Grupo México concluyó la fusión de los activos de generación de energía de su División de Infraestructura con Saavi Energía, firma propiedad de Global Infrastructure Partners (GIP), subsidiaria de BlackRock. Tras el cierre de la transacción, Grupo México mantendrá una participación mayoritaria del 70 por ciento en el nuevo consorcio, mientras que GIP conservará el 30 por ciento restante. La entidad combinada integra 14 centrales de generación ubicadas en zonas de alta demanda en el país, alcanzando una capacidad instalada conjunta de 4 mil 510 MW y una cartera de proyectos de crecimiento cercana a 5 mil MW, posicionándose como uno de los principales generadores privados de energía eléctrica en México.

La operación representa la concreción del acuerdo anunciado en abril de 2026 y fortalece la alianza estratégica de Grupo México con GIP para impulsar oportunidades de infraestructura en América. Analistas de Valmex Casa de Bolsa destacaron que la transacción elimina la incertidumbre regulatoria y amplía significativamente la escala del negocio energético de la firma.

Mexico Investment Week 2026

Felipe Vallejo, director general de Bitso México y presidente del Comité de Alta Tecnología del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezará la postura sobre cómo atraer más capital al sector tecnológico durante el Mexico Investment Week 2026, a celebrarse hoy. En el panel “Liberando el potencial de inversión de México”, el directivo abordará las condiciones para convertir las ventajas del país en captación efectiva de recursos frente a otros mercados globales.

El foro incluirá a David Arana (Konfío), Laura Bock (QED Investors) y Manuel Sescosse (Kayyak Ventures), bajo la moderación de Claudia Núñez (Fintech México). La discusión priorizará la reducción de la incertidumbre jurídica, el avance hacia marcos regulatorios eficientes y la creación de infraestructura financiera para escalar la innovación. El objetivo será definir las certezas requeridas para fortalecer el dinamismo empresarial y posicionar a México como un destino altamente atractivo para el capital a largo plazo.