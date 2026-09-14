Alertas reputacionales

En un entorno digital donde las crisis reputacionales pueden viralizarse ante 99 millones de usuarios de redes sociales en el país, CEF&RP desarrolló una plataforma tecnológica capaz de diagnosticar en cinco minutos el nivel de riesgo reputacional de empresas en México y Latinoamérica. La herramienta evalúa la preparación corporativa frente a escenarios que amenacen su reputación, la seguridad de las personas o la continuidad del negocio. El diagnóstico se basa en una metodología propia alineada con estándares internacionales como la norma ISO 22361:2022 y opera mediante una sesión en línea coordinada por un consultor sénior, generando un reporte ejecutivo automático con perfiles de riesgo y una ruta crítica de acción.

La iniciativa responde al incremento global de contingencias reportado en el ICM Annual Crisis Report 2025, que contabilizó más de 1.23 millones de noticias sobre crisis, un alza de 8 por ciento anual. Hugo Lobato, CEO y socio fundador de CEF&RP, destacó que la mayoría de los eventos críticos atraviesan una fase previa de gestación, por lo que identificar vulnerabilidades permite a los directivos corregir brechas y reforzar protocolos antes de actuar bajo presión.

Medicamentos se encarecen 53.6%

Un análisis de la organización Soy Paciente, presidida por Luis Fernando Hernández Lezama, reveló que los medicamentos acumulan un alza general del 53.6 por ciento desde 2018. Este incremento ha llevado el gasto promedio por hogar a 6 mil 421 pesos, destinando el 38 por ciento exclusivamente a medicinas. Además, los afiliados al IMSS y al ISSSTE cubren de su bolsillo el 40 y 52 por ciento de sus insumos, respectivamente. Ante la falta de cobertura, seis de cada 10 usuarios recurren a servicios privados y consultorios adyacentes a farmacias, mientras que el 20 por ciento abandona sus tratamientos por falta de dinero. Frente a este panorama, Soy Paciente llamó a exigir el surtido de recetas, optar por genéricos y recurrir a denuncias o amparos.

Solidaridad con dirección

Fundación TRAXION, dirigida por Alejandra Méndez, y el CENACED, presidido por Roberto Delgado Gallart, sumaron capacidades dentro de la Red Unidos por Ellos para optimizar la atención a emergencias en México. La alianza integra infraestructura logística, transporte y almacenamiento a la plataforma de respuesta ante desastres. El convenio incluye capacitación y medición de resultados para estructurar una entrega de ayuda más ordenada, eficiente y rápida a las comunidades afectadas.

Alianzas Climáticas

Pronatura impulsa en México Alianzas Climáticas, un programa regional coordinado por la Fundación del Bosque Tropical OroVerde, que fortalece capacidades comunitarias frente al cambio climático y la migración. Alianzas Climáticas busca, a partir de diagnósticos participativos con agricultores, chinamperas y chinamperos, artesanos, apicultores, estudiantes, docentes, brigadistas, promotores culturales y autoridades locales; identificar y priorizar las necesidades de sus territorios para posteriormente construir propuestas comunitarias. “En México, el programa trabaja con más de 40 productores de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán, y del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en la Ciudad de México”, reveló Rachael Cox, directora de Riesgo y Resiliencia Climática en Pronatura. La intención es promover el uso eficiente del agua, la economía circular y la seguridad alimentaria, asegurando la permanencia de jóvenes y mujeres en sus territorios.

Reorganización Solmar

Grupo Solmar reorganizó su estructura directiva al nombrar a Mauricio Salicrup como Chief Executive Officer (CEO) y a Michel Albahari como Director de Operaciones, con el objetivo de consolidar su gobierno corporativo y su estrategia de crecimiento en Los Cabos. Salicrup, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria turística y cargos representativos en el CNET y FITURCA, encabezará la estrategia integral. Por su parte, Albahari optimizará la eficiencia operativa de los seis hoteles y la oferta gastronómica del grupo. Esta renovación acompaña un plan integral de inversión de 100 millones de pesos a ejecutarse hacia 2030, enfocado en modernizar propiedades y ampliar el Grand Solmar Pacific Dunes Resort Golf & Spa bajo criterios de lujo y sostenibilidad.