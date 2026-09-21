Conciertos mueven economía

Durante el primer semestre de 2026, México recibió a 24.5 millones de turistas internacionales, un alza del 4.6 por ciento interanual; sin embargo, la derrama económica creció apenas 0.5 por ciento al sumar 18 mil 781 millones de dólares. Ante esta brecha, el entretenimiento en vivo se consolida como una palanca estratégica para extender la estancia y elevar el consumo de los visitantes. Espectáculos de gran escala en el Estadio GNP Seguros como los de Harry Styles, que generaron 2 mil 94 millones de pesos de impacto económico, BTS con mil 861 millones o Shakira con 3 mil 247 millones de pesos, confirman la capacidad de los conciertos para atraer público nacional e internacional.

En este dinámico ecosistema destaca Enso Music, promotora encabezada por Jorge Juárez y nacida de la experiencia de Westwood Entertainment. La firma apuesta por combinar artistas internacionales de gran convocatoria con nichos de alta fidelidad, con especial énfasis en el K-pop. Enso está detrás de las próximas fechas de Elton John en el Estadio Banorte, presentaciones de Super Junior y Camilo, y el festival KAMP, descentralizando espectáculos hacia recintos fuera de los circuitos tradicionales.

El caso de Enso refleja la acelerada especialización de la industria, donde conviven promotores como MusicVibe, Apodaca Group, CMN, Zignia Live, Gou Producciones o Zamna Group, compitiendo por recintos, boletaje y audiencias clave. Para el sector turístico, el boleto representa el detonante de una cadena de gasto que incluye vuelos, hospedaje, transporte y gastronomía. En un país que ya capta un volumen relevante de visitantes, la economía del espectáculo emerge como el motor determinante para transformar el flujo de turistas en mayor valor económico.

Apuesta por la rentabilidad

Aunque la conversación fintech suele enfocarse en crecimiento, Alberto Djemal, CEO de Grupo Klu, prioriza la rentabilidad. La firma es rentable desde hace tres años, al igual que su operación como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), un logro clave en un sector donde estas entidades sufren para generar ganancias. Hoy, más de 4 mil 500 empresas usan sus soluciones frente a un mercado donde el 50 por ciento de las Pymes carece de crédito accesible. Para atender la lentitud de la banca tradicional, Grupo Klu ofrece pagos, vales y financiamiento en un solo ecosistema. Sin embargo, dado que la figura de IFPE limita captar recursos, dar rendimiento u ofrecer tasas competitivas, la compañía ya contempla migrar hacia una Sofipo o solicitar una licencia bancaria.

Reconocen liderazgo

Elena Robles, directora de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo y Asuntos Públicos de Estafeta Mexicana, fue galardonada en Nueva York como parte del grupo 50/50 Women on Boards 2026. La distinción seleccionó a 50 líderes entre más de 300 participantes de México, Estados Unidos y Canadá, reconociendo trayectorias sólidas con visión estratégica para fortalecer los consejos de administración.

El reconocimiento posiciona a la directiva como una figura clave en la profesionalización del gobierno corporativo en el país. Su gestión en Estafeta ha sido determinante para consolidar la representación institucional ante cámaras industriales y organismos reguladores, impulsando políticas públicas modernas, competitivas y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

Golf y networking

Con la participación de casi 100 clientes de la banca Corporativa y Premier Elite, este viernes 18 de septiembre tuvo lugar el torneo de golf The Road to the Champions, organizado por HSBC México, en Guadalajara Country Club. Este evento, con más de 15 años de tradición para HSBC, busca fortalecer la relación del banco con clientes clave de la zona Occidente y Centro, a través de una experiencia Premium en la que confluyeron la competencia deportiva y el networking.

Este año Gaby López, golfista profesional y embajadora de la marca HSBC, asistió al torneo para ofrecer tips de precisión a los jugadores, transmitiéndoles la importancia del acompañamiento profesional y de confianza.

El próximo torneo de The Road to the Champions de HSBC México será en Monterrey, en el Club de Golf Las Misiones, el 27 de noviembre.