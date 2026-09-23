La firma de suplementos alimenticios Immunotec, cuyo CEO es Mauricio Domenzain, sumó dos nuevas patentes enfocadas a la salud cerebral preventiva, alcanzando un total de 81 patentes globales emitidas en sus primeros 30 años de historia.

“Nuestro reto ahora es seguir ampliando ese conocimiento y encontrar nuevas formas de contribuir a la conversación global sobre bienestar y salud preventiva, siempre respaldados por la ciencia”, mencionó Domenzain.

Con presencia en 31 países de América y Europa y el respaldo de más de 100 publicaciones clínicas, la compañía fortalece su plataforma científica en nutrición, glutatión y bienestar, manteniendo a México como un nodo estratégico para su desarrollo corporativo e investigación.

Las nuevas patentes amplían su portafolio de innovación protegida. La primera evalúa métodos y composiciones para favorecer la producción de reelina (RELN), proteína determinante en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso; la segunda explora tratamientos preventivos orientados a elevar la resiliencia del cerebro frente a lesiones traumáticas.

Matamoros abre ruta

El Puerto de Matamoros inicia una nueva fase operativa tras el arranque de actividades regulares en T-MEC Terminal Puerto del Norte. La firma comenzó el traslado de trifluoruro de aluminio de la empresa Orbia Fluor & Energy Materials desde su planta industrial en Matamoros, a lo largo de un trayecto de 84 kilómetros. La operación coincide con los trabajos de dragado de mantenimiento en el canal de navegación y la dársena, a cargo de la firma Boskalis. El cargamento tiene como destino final el Puerto de Pecém, en Brasil, conectando la producción del noreste mexicano con rutas marítimas internacionales por el Golfo de México. El proyecto busca consolidarse como un circuito logístico permanente para fortalecer el comercio exterior y atraer a más industrias de Tamaulipas y la región.

Mejora Lala su deuda

Grupo Lala reorganizó su deuda corporativa como parte de su estrategia de planeación financiera de largo plazo, al liquidar anticipadamente pasivos existentes y refinanciarlos a plazos más extendidos mediante el prepago total de los certificados bursátiles LALA 18, LALA 19 y LALA 20, sin incrementar su nivel de endeudamiento consolidado. Salvador Alfaro Hernández, CFO de Grupo Lala, destacó que esta operación amplía el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 2.3 a 5.9 años y equilibra los pagos hasta 2036, otorgando la flexibilidad necesaria para respaldar el plan estratégico de inversión y crecimiento de la firma.

La empresa informó que los recursos provienen de financiamientos bancarios obtenidos por Comercializadora de Lácteos y Derivados (LALAC), que incluyeron la colocación de los certificados LALAC 26 y LALAC 26-2. Su emisión registró una demanda de 3.7 veces el monto inicial previsto de 6 mil millones de pesos, lo que permitió ampliar la colocación en un 50 por ciento hasta alcanzar los 9 mil millones de pesos.

Éxito de Unilever

Mildred Villegas, directora general de Unilever México, celebró el 60 aniversario de la planta de alimentos de Lerma, Estado de México, consolidada como una de las joyas productivas del corporativo en el país. El complejo produce más de 100 mil toneladas anuales de más de 250 artículos, destacando los emblemáticos cubos Knorr con un ritmo de producción de 11 mil unidades por minuto, presentes en 9 de cada 10 hogares mexicanos.

El sitio destaca en materia ambiental al reportar una reducción de casi 90 por ciento en el consumo de agua y un recorte cercano al 80 por ciento en emisiones de CO2. Puertas afuera, la planta sostiene más de 5 mil 600 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y posicionándose como un pilar estratégico de Unilever en América Latina.

Planifican conciertos

Un análisis del comportamiento de compra de boletos realizado por la plataforma Aplazo reveló que noviembre y enero son los meses de mayor actividad para planificar conciertos entre sus usuarios, con un ticket promedio de 2 mil 775 pesos. El estudio señala que las mujeres de entre 26 y 35 años representan el segmento con mayor participación, concentrándose la mayoría de las operaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, seguidos por Puebla y Querétaro.

Frente al panorama del acceso al crédito formal en el país, donde sólo el 15.7 por ciento de la población de 18 a 70 años cuenta con una tarjeta de crédito bancaria, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI y la CNBV, la modalidad Buy Now, Pay Later se ha consolidado como una herramienta clave para diversificar las opciones de pago. Alex Wieland, cofundador y CRO de Aplazo, enfatizó que la inclusión financiera también implica responder a las decisiones de consumo de entretenimiento ofreciendo esquemas transparentes.