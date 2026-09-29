Quinto campus de AMERIKE

La universidad AMERIKE, que tiene como rectora a Cristina Peña, anunció la apertura de su quinto campus en México, ubicado en la zona corporativa de Santa Fe, con una inversión de 70 millones de pesos y una superficie de 4 mil metros cuadrados. La institución educativa busca atender la demanda de talento especializado en uno de los principales centros financieros e industriales de la capital del país, sumando esta nueva infraestructura a su red operativa en Guadalajara, Ciudad de México, Satélite y Puebla, donde agrupa a más de mil 500 estudiantes.

Bajo un modelo originario de España, la organización apuesta por carreras enfocadas en sectores de alta demanda y economía creativa, abarcando ciberseguridad, videojuegos, software interactivo, producción musical, fisioterapia y ciencias del deporte. El proyecto respalda su oferta académica con 513 convenios corporativos, una tasa de empleabilidad del 86 por ciento y un cuerpo docente integrado en un 98 por ciento por profesionales en activo —como Mauricio Castro, Iñaki Vázquez y Erick Marín—, consolidando alianzas internacionales de intercambio con instituciones como la Universidad de Barcelona.

Optimizar alimentos

En el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Tetra Pak, dirigida en México por Ramiro Ortiz, busca llevar el debate a las decisiones de negocio. Ante cifras de la Red BAMX que revelan la merma anual de 30 millones de toneladas de comida, cerca del 40 por ciento de la producción nacional, la firma impulsa desde la Presidencia Honoraria de Pacto por la Comida la creación de una línea base con indicadores homologados. El objetivo es identificar dónde ocurren las mayores pérdidas, orientar inversiones y usar la medición como una herramienta de eficiencia y generación de valor.

La estrategia apunta a reducir a la mitad el desperdicio en 10 años mediante alianzas transversales. A este esfuerzo se suma su tecnología de procesamiento aséptico, diseñada para extender la vida útil de los productos y optimizar recursos operativos. El mensaje establece que la economía circular exige aprovechar las materias primas y blindar la eficiencia de la cadena, transformando un desafío ambiental en rentabilidad económica.

Expo Seguridad

Laura Barrera, directora de Portafolio de RX México, encabezará hoy en Cintermex el lanzamiento oficial de Expo Seguridad Monterrey y Expo Seguridad Industrial Monterrey, la primera edición en el norte del país de este evento. El anuncio contará con la participación de asociaciones, empresarios y la Secretaría de Economía de Nuevo León, sirviendo como antesala para el encuentro programado para el 6 y 7 de octubre de 2027, donde se proyecta la asistencia de 3 mil 500 visitantes y la participación de más de 100 expositores.

Esta expansión regional está respaldada por una trayectoria de dos décadas de Expo Seguridad México, plataforma que en los últimos tres años ha congregado a más de 48 mil asistentes de 50 países y a más de mil 400 firmas expositoras. El objetivo es acercar a Nuevo León soluciones especializadas en seguridad electrónica, ciberseguridad, control de acceso, videovigilancia, salud ocupacional, higiene laboral y protección de maquinaria.

Pagos digitales

La Secretaría de Economía y Visa alcanzaron la meta de habilitar un millón de micro, pequeñas y medianas empresas para aceptar pagos digitales mediante el programa Crece tu Mipyme con pagos digitales. La iniciativa público-privada, nacida en diciembre de 2025, ofreció terminales sin costo, comisiones promocionales y tecnologías como Tap to Phone o enlaces de pago para reducir barreras de entrada. Según datos del programa, los establecimientos participantes incrementaron en 68 por ciento sus ventas con tarjeta entre el primer y último mes registrado, promediando más de 30 transacciones mensuales. La adopción de estas soluciones se concentró en las terminales punto de venta y la tecnología Tap to Phone, con mayor presencia en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Francisco Valdivia, director general de Visa México, y Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, destacaron que esta colaboración, desarrollada junto con instituciones como BBVA, Clip, Getnet, Mercado Pago y Banorte, fortalece la inclusión financiera, por lo que el programa continuará.